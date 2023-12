Riesige Sci-Fi-Serie, in der die Menschheit ums Überleben kämpft: Absoluter Geheimtipp geht schon in die 3. Staffel und ihr solltet ihn endlich entdecken

Bei Apple TV+ gibt es 2 Staffeln einer gewaltigen Sci-Fi-Serie, die immer noch viel zu wenige Genre-Fans kennen. Die Zukunft der Produktion ist jetzt auch gesichert.

Mit Foundation hat Apple eine bildgewaltige Science-Fiction-Serie geschaffen, die es mit epischen Kino-Produktionen aufnehmen kann. Bislang zwei Staffeln könnt ihr beim Streaming-Dienst Apple TV+ schon schauen, wobei die Serie hierzulande noch als Geheimtipp gilt. Dafür ist die Zukunft von Foundation jetzt schon gesichert.

Sci-Fi-Kracher Foundation wurde verlängert

Wie Apple selbst in einer Pressemitteilung verkündete, wird Foundation für eine 3. Staffel verlängert. In der Story der Serie steht das galaktische Imperium, das sich über die gesamte Milchstraße erstreckt, in der Zukunft vor einem Zusammenbruch. Dadurch wird die Foundation gegründet, die aus zwei Gruppen von Wissenschaftler:innen und Ingenieur:innen besteht und einen schnellen Wiederaufbau der menschlichen Zivilisation garantieren soll.

Im Streaming-Abo bei Apple TV+ könnt ihr die kompletten ersten zwei Staffeln von Foundation mit Stars wie Jared Harris und Lee Pace schauen. Ein Release-Datum für die 3. Staffel der Serie ist noch nicht bekannt.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Dezember bei Netflix, Disney+ und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr in der Adventszeit reichlich Fantasy, wie das heiß erwartete Remake Percy Jackson, aber auch eine The Walking Dead-Rückkehr und das Netflix-Spin-off Berlin zur gefeierten Serie Haus des Geldes.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.