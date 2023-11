Es laufen gerade 5 absolut geniale Sci-Fi-Serien, aber niemand schaut sie – und das hat einen sehr dummen Grund

Science-Fiction-Fans, die sich aktuell nur auf Netflix oder Amazon herumtreiben, verpassen gerade das Beste. Denn anderswo erhalten Streamende gerade die ganze Palette fantastischer Zukunftsvisionen.

Mit der großen Anzahl an Streaming-Diensten, die aktuell ihre Unterhaltung verbreiten, fällt die Auswahl häufig schwer. Schließlich wollen die wenigsten Sci-Fi-Fans gleichzeitig Netflix, Amazon, Disney+, WOW, Paramount+, RTL+ und wie sie alle heißen abonnieren, um nichts Wichtiges zu verpassen.

Das Überangebot von Streaming-Inhalten und -Diensten ist auch der traurige Grund, warum selbst hervorragende Sci-Fi-Serien in Deutschland weiterhin unter dem Radar fliegen. Doch wer sich das Streaming-Abo von AppleTV+ spart, verpasst die heißesten Sci-Fi-Serien unserer Zeit. Warum Apple gerade ein Streaming-Mekka für Sci-Fi-Fans ist, wollen wir euch an den folgenden fünf großen aktuellen Genre-Serien zeigen:

Nervenzerreißende Science-Fiction unter der Erde bietet die Serie Silo

Silo - S01 Trailer (Deutsch) HD

Dieses Jahr mit Staffel 1 frisch bei AppleTV+ angelaufen, verfilmt Silo die gleichnamige Buchvorlage von Hugh Howey *. Darin hat sich die Gesellschaft nach einer verheerenden Katastrophe an der Erdoberfläche in einen vertikalen Bunker zurückgezogen, der sich über hunderte unterirdische Stockwerke erstreckt. Wer sein Glück draußen versuchen will, darf das einfordern, danach aber nicht mehr zurückkommen. Die Maschinen-Technikerin Juliette Nichols (Dune-Star Rebecca Ferguson) findet sich in einer Verschwörung wieder, die sie an den Motiven des Bunker-Leiters zweifeln lässt. Staffel 2 ist zum Glück längst bestellt.

Silo überzeugt über 10 Folgen hinweg als sichtbar hochwertig produzierte Sci-Fi-Serien mit einem immens hohen Spannungslevel, zahlreichen Story-Twists und einem Star-gespickten Cast, der neben Rebecca Ferguson auch noch David Oyelowo, Tim Robbins, Common und viele weitere bekannte Namen umfasst.

Die realistische Sci-Fi-Serie, die ihr aktuell streamen könnt: For All Mankind

For All Mankind - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die Science-Fiction-Serie For All Mankind startet diesen Monat schon in ihre 4. Staffel und trotzdem redet in Deutschland kaum jemand über sie. Zu Unrecht! Alles beginnt mit der bekannten Mondlandung im Jahr 1969 – nur dass es die Russen sind, die vor den Amerikanern als Erstes auf dem Erd-Trabanten ankommen. Das ist die Ausgangssituation, die einen völlig neuen Weltraum-Wettlauf lostritt, der über Jahrzehnte anhand spannender persönlicher Schicksale von Astronauten (Joel Kinnaman) bis zum Boden-Personal (Wrenn Schmidt) der NASA gezeigt wird.

For All Mankind lässt sich zu Beginn etwas Zeit, um Fahrt aufzunehmen, steigert dann aber seine Science-Fiction-Anteile von Staffel zu Staffel und bettet sie politisch in eine absolut glaubhafte alternative Sci-Fi-Geschichtsschreibung ein, die Mond-Kolonien und Mars-Missionen überzeugend darstellen.

Sci-Fi-Gehirnknoten mit verrückter Idee: Serien-Geheimtipp Severance streamen

Severance - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wer vor allem Gedanken-Experimente in Science-Fiction-Formaten liebt, kommt an Severance nicht vorbei. In der AppleTV+-Serie lässt Mark (Adam Scott) einen chirurgischen Eingriff an sich vornehmen, um fortan Arbeits- und Privatleben komplett trennen zu können. Soll heißen: Wenn er im Büro ist, weiß er nichts von seiner Persönlichkeit außerhalb des Gebäudes und wenn er daheim ankommt, hat er keine Ahnung, woran er zuvor gearbeitet hat. Das Unwissen seiner zwei getrennten Persönlichkeiten nimmt allerdings schnell bedrohliche Züge an.

Die Serie Severance zieht einen mit seiner völlig abgedrehten Sci-Fi-Prämisse von Folge 1 an in ihren Bann und reichert die ohnehin schon skurrile Situation mit herrlich eigenwilligem Personal wie Marks Kollegen Burt (Christopher Walken) und Harmony (Patricia Arquette) und an. Ben Stiller führte Regie bei 7 der 10 Episoden.

Foundation bei AppleTV+ bietet visuelles Staunen und anspruchsvolle Science-Fiction-Unterhaltung

Foundation - S01 Trailer (Deutsch) HD

Basierend auf der gleichnamigen Buch-Trilogie * des berühmten Sci-Fi-Autors Isaac Asimov verhandelt die Apple-Serie Foundation die Menschheits-Saga eines galaktischen Imperiums im Weltall. Unter einem Herrscher (Lee Pace), der sich immer wieder klonen lässt, um dauerhaft an der Macht zu bleiben, glaubt der Mathematiker Hari Seldon (Jared Harris) den Verlauf der Geschichte vorhersagen zu können. Und das hat weitreichende, kriegerische Auswirkungen für viele Parteien.

Die optische Opulenz der Sci-Fi-Bilder fremder Welten und Planeten lässt einen beim Schauen über Foundation immer wieder mit offenem Mund zurück. Die dieses Jahr gestartete 2. Staffel entwickelt die Serie visuell und charakterlich sogar noch eingängiger weiter. Die Vielschichtigkeit der Erzählung hebt Foundation dabei auf eine Ebene mit komplexen Werken wie Frank Herberts Dune.

Sci-Fi-Bedrohung in Infiltration: Auch eine Alien-Invasion hat AppleTV+ zu bieten

Infiltration - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Wer nach den obigen abwechslungsreichen Zukunfts-Auslegungen auf eine klassischere Science-Fiction-Serie aus ist, findet sie bei AppleTV+ mit Infiltration (die im englischen Orginal Invasion heißt). Hier kommt eine außerirdische Spezies auf die Erde und wir können der Alien-Invasion in Echtzeit an unterschiedlichsten Orten auf dem Globus beiwohnen. Die 1. Staffel bekam eher durchschnittliche Kritiken, die nun erschienene 2. Staffel soll die Spannungs-Stellschrauben mit einer Neu-Ausrichtung der Serie laut Seiten wie Collider aber angezogen haben.

Die fünf aktuell bei AppleTV+ laufenden Sci-Fi-Serien zeigen spannende Facetten unterschiedlichster Zukunftsvisionen. (Und weiter vergangenen experimentierfreudige Geheimtipps wie die Audio-Serie Calls haben wir hier noch nicht einmal erwähnt.) Genre-Fans, die auf der Suche nach spannender, hochwertiger Science-Fiction sind, sollten definitiv einen Blick ins Programm von Apple TV+ wagen. Denn dort gibt es völlig neue Sci-Fi-Welten zu entdecken.

