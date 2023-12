Gigantisches Sci-Fi-Ereignis auf Disney+: In 3 Tagen kriegt Doctor Who einen neuen Hauptdarsteller

Die Science-Fiction-Serie Doctor Who feiert bei Disney+ ihr 60. Jubiläum mit 3 Specials. Diese Woche müssen sich Fans schon wieder von David Tennant verabschieden.

Seit mittlerweile 60 Jahren reist der exzentrische und einfach nur Doktor genannte Time Lord mit mehreren Gesichtern in seiner blauen Polizei-Zelle durch Raum und Zeit. Doctor Who ist damit die am längsten laufende Science-Fiction-Serie.

Das Jubiläum wird derzeit bei Disney+ mit drei Special-Episoden und der Rückkehr von David Tennant gefeiert, der die Sci-Fi-Rolle zuvor von 2005 bis 2010 verkörperte. Bereits diesen Samstag müssen sich Fans des Whoniversums leider wieder von Tennants 14. Doktor verabschieden, aber es kommt noch eine Überraschung im Dezember.

Doctor Who bringt David Tennant zurück und jetzt steht schon wieder der Abschied bevor

Die Ära der 14. Inkarnation des Doktors hat gerade erst begonnen, da ist sie auch schon wieder vorbei. Mit der kommenden Episode "Das Kichern" kehren David Tennant und Donna Noble-Darstellerin Catherine Tate Doctor Who erneut den Rücken zu. Für die Jubiläum-Specials der Sci-Fi-Serie, die seit diesem Jahr wieder vom ehemaligen Showrunner Russell T. Davies kreativ geleitet wird, wurde das Duo zum ersten Mal seit 15 Jahren wiedervereint.

BBC / Disney Die Doctor Who-Rückkehr von David Tennant und Catherine Tate

Das sind die drei Sonderfolgen von Doctor Who:

Special 1: Das Monster von den Sternen - 25. November

Special 2: In blauer Ferne - 2. Dezember

Special 3: Das Kichern - 9. Dezember

Ihre Abschieds-Episode wartet zudem mit einem spannenden Gaststar auf. Neil Patrick Harris wird als Bösewicht Toymaker dem Doktor nach dem Leben trachten, während eine mysteriöse Puppe die Menschheit in den Wahnsinn treibt. Der bekannte Doctor Who-Schurke tritt nach 57 Jahren erstmals wieder auf. Zuvor verwickelte er 1966 den allerersten Doktor (William Hartnell) in eine Reihe tödlicher Spiele.

Ein tragischer Ausgang ist bereits vorprogrammiert: Das Special wird eine neue "Regeneration" des Time Lords auslösen, der sich daraufhin von David Tennant in Ncuti Gatwa verwandelt. Als 15. Doktor wird der Sex Education-Star die Sci-Fi-Serie fortan anführen. Sein erstes eigenes Abenteuer gibt es sogar noch dieses Jahr zu sehen.

Wann kommt das dritte Doctor Who-Special zu Disney+?

Das dritte und letzte Jubiläums-Special von Doctor Who wird am kommenden Samstag, dem 9. Dezember 2023 auf Disney+ zu sehen sein. Die Veröffentlichungszeit wird wie in den vergangenen Wochen um 19.30 Uhr stattfinden.

Das dritte Special ist aber nicht die letzte Doctor Who-Folge, auf die sich Fans dieses Jahr freuen können. Am Montag, dem 25. Dezember 2023 erscheint bei Disney+ noch ein Weihnachts-Special, womit die neue Ära von Ncuti Gatwas 15. Doktor offiziell beginnt.

In "The Curch on Ruby Road" lernen wir nicht nur den neuen Doktor, sondern auch die neue Hauptfigur Ruby Sunday (Millie Gibson) näher kennen. Ab Staffel 14 werden sie im kommenden Jahr auf Disney+ gemeinsam durch Zeit und Raum reisen.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Dezember bei Netflix, Disney+ und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:



Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr in der Adventszeit reichlich Fantasy, wie das heiß erwartete Remake Percy Jackson, aber auch eine The Walking Dead-Rückkehr und das Netflix-Spin-off Berlin zur gefeierten Serie Haus des Geldes.