Riesiger Action-Erfolg mit Chris Hemsworth wird zur Netflix-Serie – aber ein anderer Star spielt die Hauptrolle

Die Tyler Rake: Extraction-Reihe gehört zu den größten Action-Erfolgen von Netflix. Jetzt wird das knallharte Universum um eine Spin-off-Serie mit einem neuen Star in der Hauptrolle erweitert.

Mit Marvel-Star Chris Hemsworth als Söldner in knallharten Mission wurden die Action-Blockbuster Tyler Rake: Extraction und Tyler Rake: Extraction 2 zu großen Netflix-Hits. Neben einem angekündigten dritten Teil baut der Streamer das Universum jetzt noch weiter aus. Eine Extraction-Serie als Ableger wurde jetzt mit ersten Details offiziell bestätigt.

Netflix gibt Tyler Rake: Extraction-Serie mit großem Star in Auftrag

Wie Variety berichtet, hat der Streaming-Dienst eine achtteilige Spin-off-Serie aus dem Tyler Rake: Extraction-Universum in Auftrag gegeben. Als Showrunner wurde Glen Mazzara verpflichtet, der an Produktionen wie The Shield und The Walking Dead beteiligt war. Hauptdarsteller des Action-Ablegers wird nicht Chris Hemsworth, sondern Omar Sy. Netflix-Fans kennen ihn vor allem als Meisterdieb Assane Diop aus der Serie Lupin.

Die offizielle Synopsis zur Serie lautet wie folgt:

Dieser Action-Thriller spielt in der rasanten Welt von Tyler Rake: Extraction und folgt einem Söldner (Sy) auf einer gefährlichen Mission zur Geiselrettung in Libyen. Gefangen zwischen verfeindeten Fraktionen und skrupellosen Killern taucht die Serie in die emotionalen Kämpfe widersprüchlicher und fehlerhafter Charaktere ein, die alle mit Traumata, Verrat und Entscheidungen über Leben und Tod konfrontiert sind.

Wann geht das Action-Universum auf Netflix weiter?

Ein konkretes Release-Datum für die Tyler Rake: Extraction-Serie ist noch nicht bekannt. Bei Netflix wird sie aber sehr wahrscheinlich nicht vor 2026 starten.

Auch der dritte Film der Action-Reihe mit Chris Hemsworth hat noch keinen Starttermin. Bisherigen Infos zufolge soll der Blockbuster aber auch frühestens 2026 zu Netflix kommen. So könnte das nächste Jahr die volle Packung Action aus dem Universum bereithalten. Die ersten beiden Filme könnt ihr bei dem Streaming-Dienst jederzeit schauen.