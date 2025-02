"Er ist nicht mehr wert, es gibt 50 wie ihn": Taylor Sheridan verließ Sons of Anarchy in Ungnade, aber deshalb existiert Yellowstone

Taylor Sheridan wurde als Schauspieler bei seiner bekanntesten Serienrolle in Sons of Anarchy nicht gewürdigt und mauserte sich daraufhin zum Yellowstone-Schöpfer.

Taylor Sheridan erschuf das komplette Universum von Yellowstone sowie Serien wie Lioness und Tulsa King. Außerdem schrieb er die Drehbücher zu Filme wie Sicario und führte selbst Regie. Sein Name ist aus der US-amerikanischen Unterhaltungsbranche heute kaum noch wegzudenken. Doch ursprünglich begann er seine Karriere als Schauspieler und musste dabei in seiner wohl berühmtesten Rolle, in Sons of Anarchy, einen herben Rückschlag einstecken.



Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan kündigte bei Sons of Anarchy, weil man seinen Wert nicht erkannte

In der Biker-Serie Sons of Anarchy (aktuell im Stream bei Disney+ *) verkörperte Taylor Sheridan in 21 Folgen Deputy Sheriff David Hale, der sich häufig mit der titelgebenden Motorrad-Gang anlegte, bevor die Figur in Staffel 3 plötzlich ausschied. In einem Interview mit Deadline sprach Sheridan, der inzwischen zu Yellowstone-Ruhm gekommen war, vor drei Jahren über seine Gründe für den SOA-Ausstieg:

Zu dieser Zeit boten sie mir [bei Sons of Anarchy] ein Gehalt, was ich für sehr unfair hielt. Es war weniger, als alle anderen in der Serie bekamen und nicht genug, um dafür meinen zweiten Job aufgeben zu können.

Mein Anwalt sagte zu ihrem Anwalt: "Schaut mal, es gibt Kinder beim Cartoon Network, die mehr verdienen als ihr [Sheridan] anbietet." Und der Typ meinte: "Ich weiß. Und du hast recht, dass er wahrscheinlich mehr verdienen sollte. Aber wir werden ihm nicht mehr zahlen, weil er nicht mehr wert ist. Er ist nur so viel wert. Es gibt 50 wie ihn. Er steht in der Cast-Liste nur an elfter Stelle."

Nach diesen Aussagen kündigte Taylor Sheridan bei Sons of Anarchy und wurde mit einem "Fuck-you-Autounfall" (wie er es selbst gegenüber THR nannte) aus der Serie geschrieben. Heute müssen wir für die Beleidigung trotzdem indirekt dankbar sein, denn wohl erst dadurch ging Sheridan zunehmend eigene Wege und verfolgte seine modernen Western-Träume auch hinter der Kamera ... weshalb wir heute Yellowstone haben.

Taylor Sheridan heute: Schauspieler, Regisseur und Serienschöpfer

Dass Sheridan sich von niemandem etwas vorschreiben lässt, zeigte zuletzt auch der Streit mit seinem Yellowstone-Star Kevin Costner, im Zuge dessen er den Schauspieler aus der Serie schrieb und diese nach Staffel 5 beendete. Über fehlende Arbeit kann er sich trotzdem nicht beschweren: Gerade ist seine neueste Serie Landman, die er als Serienschöpfer und Regisseur mitgestaltete, über die Bildschirme geflimmert. Unterdessen wächst Yellowstone als Universum auch ohne die Hauptserie weiter.

Podcast: Warum Taylor Sheridans Yellowstone so enorm erfolgreich ist

Als Nächstes könnt ihr von Taylor Sheridan die zweite Staffel des Yellowstone-Prequels 1923 sehen, die am 23. Februar 2025 bei Paramount+ startet. Sie ist eine von 5 Yellowstone-Serien, die die Zukunft des Cowboy-Universums sichern.

Staffel 1 bis 4 von Yellowstone streamen aktuell bei Netflix, Amazon * und Magenta TV, während Paramount+ * alle fünf Staffeln der Serie im Programm hat.

Wenn Sheridan nicht in seinen eigenen Serien (umstrittene) Gastauftritte absolviert, ist er gelegentlich auch noch andernorts als Schauspieler tätig. Als Nächstes wird er zum Beispiel in Eduardo Carillos Tragikomödie Stage Kiss zu sehen sein, zu deren Filmhandlung allerdings noch nicht viel bekannt ist.

