Riesiges Horror-Event startet heute bei Netflix: Die Folgen von Cabinet of Curiosities erscheinen an 4 Tagen

Bei Netflix läuft ab heute ein Horror-Großprojekt von Guillermo del Toro. Die Anthologie-Serie Cabinet of Curiosities wird auf 4 Termine verteilt.

Bei Netflix brechen die Guillermo del Toro-Festwochen an. Der Regisseur von Fantasy-Klassikern wie Hellboy und Pans Labyrinth bringt im Dezember den Stop-Motion-Film Pinocchio zum Streamingdienst. Vorher erscheint noch seine Anthologie-Serie Cabinet of Curiosities und die hat so viel Gewicht und Klasse, dass Netflix sie uns nicht an einem einzigen Tag zumuten will. Weiter unten erfahrt ihr die 4 Sendetermine für die Serie, aber zunächst ...

Was ist Cabinet of Curiosities überhaupt?

Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities ist ein Horror-Schlachtschiff. Del Toro suchte sich insgesamt 8 Kurzgeschichten für seine Anthologie-Serie aus. Zwei verfasste er selber, der Rest stammt von Gruselgrößen wie H.P. Lovecraft. Auch die Regisseur:innen sind namhaft. Del Toro gewann unter anderem Vincenzo Natali (Cube), Jennifer Kent (Babadook) und Catherine Hardwicke (Red Riding Hood) für Einzelfolgen. Da wird jede Episode zum Highlight, zumal Stars wie Sofia Boutella und Rupert Grint auftreten.



Der Streamingplan von Cabinet of Curiosities: Die 4 Termine für die Folgen

Der Senderhythmus ist perfekt zur Halloween-Zeit getimt. Von heute bis Freitag erscheinen jeden Tag erscheinen 2 neue Episoden. Eine ungewöhnliche, aber passende Netflix-Entscheidung.



Dienstag, 25. Oktober

Folge 1 inszeniert von Guillermo Navarro (geschrieben von del Toro)

Folge 2 inszeniert von Vincenzo Natali

Mittwoch, 26. Oktober:

Folge 3 inszeniert von David Prior (The Empty Man)

Folge 4 inszeniert von Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone At Night)

Donnerstag, 27. Oktober:

Folge 5 inszeniert von Keith Thomas

Folge 6 inszeniert von Catherine Hardwicke

Freitag, 28. Oktober:

Folge 7 inszeniert von Panos Cosmatos

Folge 8 inszeniert von Jennifer Kent (geschrieben von del Toro)

