Neu bei Netflix im November: Tim Burtons Anti-Harry Potter, Dark-Ersatz und viele weitere neue Filme und Serien

Netflix bringt ein aufregendes Streaming-Programm im November. Ihr könnt euch auf einige spannende Filme und Serien freuen. Wir stellen euch die Neuzugänge und die Highlights vor.

Im November könnt ihr euch bei Netflix vor Highlights kaum noch retten. Denn zahlreiche spannende Neuheiten bereichern in den kommenden Woche das Angebot des Streaming-Diensts. Hier findet ihr die Übersicht über alle neuen Filmen und Serien bei Netflix im November. Und ja, der regenbogenfarbene Teletubbie-Albtraum ist auch dabei.

Serien-Fans steht ein wahres Fest bevor mit dem neuen Rätsel-Werk des Dark-Teams und der Rückkehr des Mystery-Hits Manifest. Düstere Fantasy mit Anti-Harry-Potter-Vibes bringt uns hingegen die von Tim Burton inszenierte Serie Wednesday. Zudem sprengen die neuen Staffeln einiger Serien-Lieblinge wie The Crown und Young Royals unsere Binge-Listen.

An der Film-Front trumpft Netflix hingegen im neuen Monat mit Star-Power auf. In Enola Holmes 2 mimt Henry Cavill an der Seite von Millie Bobby Brown erneut den Meisterdetektiv Sherlock, während sich Jason Momoa in ein Fantasy-Abenteuer stürzt und Florence Pugh in einem irischen Historiendrama zu sehen ist.



Alle neuen Filme bei Netflix im November 2022

© Netflix Enola Holmes 2

Alle neuen Serien bei Netflix im November 2022

© Netflix Wednesday

Alle neuen Dokumentationen bei Netflix im November 2022

02.11.2022: Killer Sally

05.11.2022: Orgasm Inc: The Story of OneTaste

09.11.2022: FIFA Uncovered

10.11.2022: Der Bundesstaat von Alabama gegen Brittany Smith

11.11.2022: Capturing the Killer Nurse

11.11.2022: Is That Black Enough for You?!?

11.11.2022: Untergegangenen Zivilisationen auf der Spur

14.11.2022: Stutz

16.11.2022: Racionais: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo

16.11.2022: In ihren Händen

17.11.2022: Pepsi, wo ist mein Jet?

17.11.2022: Ich bin Vanessa Guillen

23.11.2022: Die Geschichte des Tacos: Über die Grenze hinaus

23.11.2022: Blood, Sex & Royalty

25.11.2022: Ghislaine Maxwell: Stinkreich

29.11.2022: Ermordet: Tatort Texas Killing Fields

30.11.2022: Take Your Pills: Xanax

TBA: Was geschah mit dem Delfin-König?

Alle neuen Comedy Specials bei Netflix im November 2022

08.11.2022: Neal Brennan: Blocks

15.11.2022: Deon Cole: Charleen's Boys

15.11.2022: Johanna Nordström: Ruf die Polizei

22.11.2022: Trevor Noah: I Wish You Would

29.11.2022: Romesh Ranganathan: The Cynic

Podcast: Die größten Streaming-Filme 2022 bei Netflix

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr einige Highlight auf uns. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber geben wir euch einen Überblick.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Fantasy-Blockbuster über einen Science-Fiction-Kracher bis hin zu nächsten Martin Scorsese-Epos: 2022 kommen viele große Filme mit Stars wie Ryan Reynolds, Ana de Armas und Tom Hanks bei Netflix, Disney+ und Co. auf uns zu.

Was werdet ihr euch im November bei Netflix anschauen?