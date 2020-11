Bei Netflix, Amazon & im TV: Die 86 besten neuen Serien und Staffeln im Dezember

Im Dezember 2020 starten bei Netflix, Amazon, Disney+, Sky und Co. viele neue Serien und Staffeln. Die Science-Fiction-Serie The Expanse und weitere Highlights findet ihr in unserer Übersicht.

Über 100 neue Serien und Staffeln gab es im November zu streamen und gucken. Pünktlich zur Weihnachtszeit haben die Streamingdienste und TV-Sender auch diesen Monat wieder jede Menge Serien-Geschenke für euch im Angebot. An guten Serien soll es euch wirklich nicht mangeln.



Damit ihr keine wichtigen Serienstarts bei Netflix, Amazon, Sky und Co. verpasst, haben wir für euch wie immer eine praktische Übersicht mit allen Serien-Highlights im TV und als Stream.



Science-Fiction und Horror: Die Serien-Highlights im Dezember

Die beste Science-Fiction-Serie der letzten 10 Jahre geht im Dezember in die nächste Runde. Auf Amazon Prime Video startet die 5. Staffel von The Expanse. Für Binger gibt es allerdings einen Wermutstropfen, denn wie schon bei The Boys Staffel 2 wird Amazon den Sci-Fi-Hit nicht am Stück, sondern wöchentlich ausstrahlen. Los geht es am 16. Dezember mit den ersten 3 Episoden.

Hier gibt's den Trailer zu Staffel 5 des Sci-Fi-Hits The Expanse

The Expanse - S05 Trailer (Deutsch) HD

Horrorfans hingegen können sich auf gleich zwei interessante Serienstarts im Dezember freuen. So startet in den USA bei CBS All Access die mit Spannung erwartete Verfilmung von Stephen Kings Mammutwerk The Stand.

Und wenn ihr an Silvester noch nichts vorhabt, könnt ihr das Jahr mit der finalen Staffel der Teenie-Horrorserie Chilling Adventures of Sabrina ausklingen lassen. Darin muss die Junghexe Sabrina gegen schaurige Lovecraft-Wesen antreten und das Ende aller Dinge verhindern.

Deutsche Serien-Neustarts im Dezember 2020

Survival-Thriller auf Amazon Prime Video: Seht den Trailer zu The Wilds

The Wilds - Trailer (Deutsch) HD

Deutsche Serien-Rückkehrer im Dezember 2020

Podcast: Die 10 besten Serien-Tipps zum Streamen

Internationale Serien-Neustarts im Dezember 2020

Internationale Serien-Rückkehrer im Dezember 2020

Serienstarts auf Netflix im Dezember 2020

