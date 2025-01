Riesiges Star Wars-Gerücht: Natalie Portman soll schon nächstes Jahr als Padmé Amidala zurückkehren

Star Wars hat bereits zwei große Stars aus den Prequels zurückgebracht. Jetzt soll laut einem neuen Gerücht der dritte große Name folgen: Natalie Portman als Padmé Amidala.

In den vergangenen Jahren hat sich Star Wars mehr und mehr in die Nostalgie für die Prequel-Trilogie gelehnt – nicht nur im Animationsbereich, sondern auch in Live-Action. Der vorläufige Höhepunkt dürfte die Obi-Wan Kenobi-Serie mit Ewan McGregor und Hayden Christensen gewesen sein. Doch das könnte sich nun ändern.

Laut einem neuen Gerücht soll auch der dritte Star der Prequels in einem zukünftigen Star Wars-Projekt zurückkehren: Natalie Portman. In alle drei Prequel-Filmen war sie als Padmé Amidala zu sehen. Die ehemalige Königin und spätere Senatorin von Naboo scheint eine Wunschfigur für die 2. Staffel von Star Wars: Ahsoka zu sein.

Star Wars-Traum für Prequel-Fans: Natalie Portman soll in Ahsoka Staffel 2 als Padmé Amidala zurückkehren

Das Natalie Portman-Gerücht kommt von Kristian Harloff , der lange Zeit im Jedi Council der Popkultur-Seite Collider saß und sich inzwischen selbstständig gemacht hat. Auf YouTube teilt er immer mal wieder Star Wars-Scoops. Erst letzte Woche ging es in seinem Livestream um die Rückkehr von Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi.

Laut Harloff sind noch keine Verträge unterschrieben. Portman stehe jedoch kurz davor. Nicht zuletzt setzt Ahsoka-Schöpfer Dave Filoni alles daran, um den Auftritt in der 2. Staffel zu ermöglichen. Stattfinden würde dieser, so Harloff, sehr wahrscheinlich im Rahmen einer Sequenz, die in der Welt zwischen den Welten spielt.

Bei der Welt zwischen den Welten handelt es sich um einen Ort, der von Raum und Zeit losgelöst ist. In Star Wars Rebels haben wir ihn zum ersten Mal gesehen. Zuletzt tauchte er in Ahsoka auf und ermöglichte die Rückkehr von Anakin Skywalker. Wenn wir alle Puzzleteile zusammensetzen, erwartet uns wohl eine große Prequel-Reunion.

Prequel-Figuren, die angeblich in Ahsoka Staffel 2 zurückkehren:

Die entscheidende Frage ist: Können wir dem Gerücht vertrauen? Harloff hat sich in der Vergangenheit als Experte im Star Wars-Bereich erwiesen und ist gut vernetzt. Wie bei allen Scoopern sollten wir jedoch auch hier die Information mit Vorsicht genießen, so vielversprechend und stimmige sie auch klingt. Offiziell bestätigt ist bisher nichts.

Wann startet Ahsoka Staffel 2 bei Disney+?

Die Dreharbeiten zur 2. Staffel von Ahsoka sollen dieses Jahr im April starten. Damit dürften die neuen Episoden 2026 bei Disney+ eintreffen. Sollte Natalie Portman tatsächlich als Padmé Amidala zurückkehren, wäre das ihr erster Auftritt seit 2005.