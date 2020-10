Riverdale-Star in Corona-Horror: Mit Bart und langen Haaren erkennt ihr K.J. Apa kaum wieder

K.J. Apa spielt in einer Horror-Vision der Corona-Pandemie einen immunen Fahrradkurier. Der Riverdale-Star ist perfekt für die Rolle. Seht hier ein erstes ungewohntes Bild.

Der Riverdale-Star K.J. Apa spielt eine der Hauptrollen in dem ersten Hollywood-Film über die Corona-Pandemie, produziert von Michael Bay, dem Transformers-Brain. Songbird heißt das Projekt und es entwirft die Lockdown-Zukunft als Horrorszenario. Das klingt erstmal deprimierend, aber genau deshalb spielt ja jemand wie K.J. Apa da mit. Er strahlt Optimismus und Tatendrang aus.

Von dem stets freshen Archie-Darsteller gibt es jetzt ein erstes abgewracktes Bild mitten aus der düstersten Corona-Vision.

Das ist K.J. Apas Rolle in dem Pandemie-Thriller

Für genau einen Film hat K.J. Apa in der Drehpause von Riverdale immer Zeit. In Songbird spielt er den gegen das Virus immunen Nico, was in dieser Welt zu einer Art Superheld macht. Er arbeitet als Kurier im Jahr 2024 und rast mit dem Bike durch Los Angeles.



Die brodelnde Metropole hat über 3 Jahre mit verschiedenen Lockdown-Stufen hinter sich. Das Virus ist zu COVID-23 mutiert, wodurch die Sterblichkeitsrate auf 50 Prozent angestiegen ist. Wie gesagt, es ist ein bewusst übertriebenes Horrorszenario. Nehmt das nicht zu ernst.

Vor Riverdale-Rückkehr: Hier seht ihr K.J. Apa im ungewohnten Look

Die natürlichen schwarzen Haare (tut mit leid, dass ihr es auf diesem Weg erfahren müsst: K.J. Apa färbt seinen Haare für Riverdale rot) sind lang fettig und er trägt einen, ich würde sagen, 5-Tage-Bart. Das Bild stammt von Entertainment Weekly .

© STXFILMS/ Entertainment Weekly Riverdales K.J. Apa in Songbird, dem Pandemie-Film

Was sonst noch in Songbird passiert, ist nicht ganz klar. Eine Verschwörung rund um die Regierung soll ein Thema sein. Der Stil ist angelehnt an Filme wie Cloverfield, wobei mich das Setting stark an die Purge-Reihe erinnert. Auch hier spielt kollektives Misstrauen und die dadurch erzwungene Zurückgezogenheit ins Private eine große Rolle.





Songbird Regisseur Adam Mason fand Apa mit seinem "aktuellen Vibe" perfekt für die Rolle. Es ist einer der ersten Ausflüge des Neuseeländers in einen Film, in dem es nicht vorwiegend um Liebe und/oder Teenager geht. Neben K.J. Apa spielt übrigens Demi Moore die Hauptrolle.

Riverdale kehrt mit Staffel im Januar 2021 zurück.

Habt ihr Lust, K.J. Apa häufiger in Rollen dieser Art zu sehen?