Robert De Niro weigerte sich, in Martin Scorseses Oscar-prämierten Gangsterfilm mitzuspielen: "Will ich nicht machen"

Robert De Niro und Martin Scorsese sind ein Hollywood-Dreamteam. Aber ausgerechnet in einem gefeierten Gangster-Epos des Filmemachers wollte der Schauspieler nicht mitmachen.

Regisseur Martin Scorsese arbeitete nicht nur mit Leonardo DiCaprio mehrfach zusammen. Auch Robert De Niro (GoodFellas, Casino) zählt zu seinen Stammschauspielern. In den letzten 50 Jahren haben die beiden schon zehn Mal gemeinsame Sache gemacht – und in Killers of the Flower Moon waren sogar beide Scorsese-Lieblinge zu sehen.

Ausgerechnet seinem Gangster-Epos, für das der Filmemacher vor 17 Jahren endlich den Regie-Oscar erhielt, blieb De Niro jedoch fern.

Robert De Niro wollte nicht im Martin Scorsese-Gangsterfilm Departed mitspielen

Tatsächlich fragte Martin Scorsese seinen Go-to-Darsteller De Niro, ob er im Gangster-Drama Departed - Unter Feinden mitwirken würde. Doch wie der Regisseur sich letztes Jahr im Gespräch mit Deadline erinnerte, bekam er ein Nein: "Wir sprachen mit Bob darüber, aber er wollte es nicht machen." Übel nahm er es seinem Star aber nicht, schließlich hatten die beiden ihre Karrieren lang eine on/off-Beziehung.

Scorsese weiter: "Ich habe zehn Jahre lang nicht mit Bob zusammengearbeitet, bis wir GoodFellas gemacht haben; wir gingen in verschiedene Richtungen. Dann haben wir noch zwei, drei Filme gemacht. Und dann, weitere 19 Jahre lang, haben wir es nicht getan." Zum Departed-Angebot soll er einfach "Nein, das will ich nicht machen" gesagt haben. Für das Netflix-Projekt The Irishman fanden die beiden dann wieder zusammen.

Departed ist ein Remake des Hongkong-Thriller Infernal Affairs - Die achte Hölle und versammelte Leute wie Di Caprio, Jack Nicholson und Matt Damon im Cast. Die Moviepilot-Community bewertet den Film aktuell mit einer runden 8, bei Rotten Tomatoes beläuft sich der Publikums-Score sogar auf 94 Prozent.

Wo kann man Departed - Unter Feinden von Martin Scorsese streamen?

Aktuell ist das Gangster-Epos Departed leider nirgendwo in einer Streaming-Flatrate vertreten. Ihr könnt den Scorsese-Film aber als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Apple TV und Co. streamen. Gleiches gilt übrigens für die ostasiatische Filmvorlage Infernal Affairs.

Dieser Artikel erschien in ähnlicher Form bereits auf unseren Schwesternseiten SensaCine und Filmstarts.