Robert Downey Jr. teast Iron Man-Rückkehr ins Marvel-Universum so deutlich wie nie und das hat einen bestimmten Grund

Vor fünf Jahren hat sich Robert Downey Jr. als Iron Man aka Tony Stark aus dem Marvel Cinematic Universe verabschiedet. Jetzt zieht er seine Rückkehr selbst in Erwägung.

Avengers: Endgame markiert nicht nur den letzten Auftritt von Chris Evans als Captain America. Im Finale der Infinity-Saga erleben wir auch den heroischen Leinwandtod von Iron Man, mit dem 2008 das Marvel Cinematic Universe (MCU) angefangen hat. Über eine Dekade lang verkörperte Robert Downey Jr. den Superhelden im Kino.

Kaum kehrte Downey Jr. dem MCU den Rücken, gingen die Spekulationen los, ob er eines Tages in der ikonischen Rolle zurückkehrt. Nicht zuletzt reden wir hier von einem der erfolgreichsten Franchises in Hollywood, was bedeutet: Niemand stirbt jemals wirklich. Die Rückkehr beliebter Figuren steht auf der Tagesordnung.

Iron Man-Rückkehr im MCU wird wahrscheinlicher: Robert Downey Jr. vertraut Kevin Feige voll und ganz

Fünf Jahre nach Avengers: Endgame zeigt sich Downey Jr. überraschend offen, erneut in die Iron Man-Rüstung zu steigen. Im Gespräch mit Esquire enthüllt der Star, der kürzlich für seine Darbietung Oppenheimer den Oscar als Bester Nebendarsteller gewonnen hat, dass er nichts gegen ein MCU-Comeback einzuwenden hätte.

Disney Robert Downey Jr. als Iron Man

Auf die Frage, ob er als Oscar-Gewinner nochmal ins MCU zurückkehren würde, sagt Downey Jr.:

Mit Vergnügen. [Iron Man] ist zu sehr Teil meiner DNA. Diese Rolle hat mich gewählt. Ich sage immer, wette niemals gegen Kevin Feige. Es ist eine verlorene Wette. Er ist das Haus. Er wird immer gewinnen.

Kevin Feige ist der Architekt des MCU und führt die Entwicklung des Franchise seit über 15 Jahren an. Er hat damals den Masterplan entwickelt, die Avengers in mehreren Solofilmen einzuführen, ehe sie in einem großen Abenteuer aufeinandertreffen. Losgetreten hat er damit den Trend der Cinematic Universes in Hollywood.

Zum Weiterlesen: Fantastic Four kommt mit weiblichem Silver Surfer ins MCU

Wenngleich inzwischen auch das MCU schwächelt, sowohl finanziell als auch qualitativ, ist es nach wie vor der bisher erfolgreichste Vertreter dieser Franchise-Gattung. Und in wenigen Monaten dürfte uns einer der gehyptesten MCU-Filme überhaupt erwarten: das ausgelassene Multiversums-Spektakel Deadpool & Wolverine.

Wann kehrt Robert Downey Jr. als Iron Man ins MCU zurück?

Noch ist nichts offiziell, aber Downey Jr.s Bereitschaft für eine Iron Man-Rückkehr ist ein gutes Zeichen. Ein neuer Solofilm wirkt allerdings unwahrscheinlich. Denkbar wäre eher, dass Feige alles daran setzt, um die Original-Avengers zum Abschluss der Multiverse-Saga nochmal auf der großen Leinwand zu versammeln. Das wäre dann in Avengers: Secret Wars, der voraussichtlich im Mai 2027 ins Kino kommt.