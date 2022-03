Robert Downey Jr. verrät: Der Iron Man-Abschied in Avengers 4 hätte ganz anders aussehen können

Mit Avengers 4: Endgame verabschiedete sich Robert Downey Jr. aus dem Marvel Cinematic Universe. In einem Podcast verrät nun er alternative Möglichkeiten für seinen letzten großen Moment.

Achtung, es folgen Spoiler!

Drei Jahre ist es inzwischen her, dass wir Robert Downey Jr. in einem Marvel-Film auf der großen Leinwand gesehen haben. In Avengers 4: Endgame verabschiedete sich der Schauspieler von seiner Rolle als Iron Man, die er 2008 zum ersten Mal gespielt hat. Am Ende des Films erhält er einen denkwürdigen wie emotionalen Moment.

Kurz bevor Iron Man den Oberbösewicht Thanos ins Jenseits schnippst, sagt er die ikonischen Worte, mit denen er sich am Ende des ersten Iron Man-Films der Welt vorstellte: "Ich bin Iron Man." Im Hypocondriactor Podcast plaudert Downey Jr. ein bisschen aus dem Nähkästchen und verrät alternative Versionen dieser Szene.

Robert Downey Jr. über alternatives Iron Man-Ende

Sichtlich in Redelaune schmückt Downey Jr. seine Anekdote mit zwei Beispielen aus:

Die richtige Antwort lautet 'Ich bin Iron Man', aber ich hatte sehr viele alternative Dialogzeilen, die ich kurz anbringen will. Lass mich nachdenken. Es waren alles superkluge Zeilen, also so dummes Zeug wie 'Du bist so gef----' und so weiter. Dazu müsste ich jetzt aber in meinen Notizen nachschauen. Ich bekomme die Infinity-Steine und habe die Macht für den großen Schnipser – da wollte ich 'Oh snap' sagen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Avengers 4: Endgame schauen:

Avengers 4: Endgame - Trailer (Deutsch) HD

Zwischen Flüchen und schlechten Wortspielen können wir nur froh sein, dass es am Ende die "Ich bin Iron Man"-Zeile in die finale Fassung des Films geschafft hat. Es wäre sehr schade gewesen, wenn Marvel den letzten Iron Man-Moment für einen billigen Gag geopfert hätte. So bleibt eine heroische und berührende Szene.

Nicht nur Downey Jr. blickt auf seine Marvel-Zeit zurück

Downey Jr. ist dieser Tage nicht der einzige Avengers-Stars, der auf einen Werdegang im Marvel Cinematic Universe zurückblickt. Auch Black Widow-Darstellerin Scarlett Johansson erinnerte sich kürzlich in einem Interview an ihr Marvel-Debüt und erzählte davon, wie Iron Man 2 ihr Leben auf den Kopf gestellt hat.

