Spannendster Sci-Fi-Film des Jahres erreicht Meilenstein: Für einen Meister-Regisseur geht es am 17. Mai um alles

Auf welchem Festival wird das heiß erwartete Science-Fiction-Epos Megalopolis zum ersten Mal gezeigt? Diese Frage beschäftigt die Filmwelt seit Monaten. Jetzt haben wir endlich eine Antwort.

Kaum ein anderer Film wird dieses Jahr mit größerer Spannung erwartet als Megalopolis. Die erste Regiearbeit von Francis Ford Coppola (Der Pate, Apocalypse Now) in 13 Jahren verspricht, einer der ungewöhnlichsten Science-Fiction-Filme zu werden, die es je auf der großen Leinwand zu sehen gab. Jetzt steht die Premiere fest.

Cannes, Venedig oder Toronto? In den vergangenen Monaten spekulierte die Filmwelt fleißig, auf welchem Filmfestival Coppola sein neues Werk präsentiert. Nun hat Cannes den Zuschlag erhalten. Wie Deadline exklusiv erfahren hat, wird Megaolopolis als Teil des offiziellen Wettbewerbs am 17. Mai 2024 seine Premiere feiern.

Megalopolis in Cannes: Francis Ford Coppola bringt sein heiß erwartetes Sci-Fi-Epos an die Croisette

Die Cannes-Premiere von Megalopolis kommt durchaus überraschend. Nicht zuletzt hatte Coppola gesagt, dass er den Film nicht auf einem Festival zeigen will, ehe er einen Verleih für die Kinoauswertung in den USA und Übersee gefunden hat. Zuletzt berichteten wir, dass die großen Hollywood-Studios bei Megalopolis einen Rückzieher machen.

American Zoetrope Megalopolis

Coppolas Film sei nicht kommerziell genug, heißt es in diversen Berichten. Offenbar haben wir es mit einem eigenwilligen Sci-Fi-Film zu tun, der prädestiniert ist, der nächste Blade Runner zu werden – zum Kinostart verkannt, aber später als Kultfilm unsterblich geworden. Wir dürfen sehr gespannt sein, wie Megalopolis in Cannes ankommt.

Die ersten Reaktionen klangen überaus vielversprechend. In den letzten Tagen mischten sich dazu jedoch einige kritischen Branchenstimmen. Meistens ging es dabei aber eher um die Frage, wie sich der Film am besten verkaufen lässt. Bisher wurde Megalopolis nur einem Fachpublikum inklusive Coppolas Freundeskreis gezeigt.

Für Coppola steht bei dem Film einiges auf dem Spiel. Nicht nur hat der Regisseur Jahrzehnte in die Entwicklung des Stoffs gesteckt. Nachdem das Projekt immer wieder auseinandergefallen ist, verkaufte er große Teile seines Wein-Imperiums, um das beachtliche Budget von 120 Millionen US-Dollar im Alleingang zu stemmen.

In Cannes ist der Regie-Meister in bester Gesellschaft. Während Coppola sein Sci-Fi-Epos präsentiert, das sich seit über vier Dekaden in Arbeit befindet, wird Regie-Kollege und Star Wars-Schöpfer George Lucas die Ehren-Palme des Festivals erhalten. Damit sind zwei der einflussreichsten Filmschaffenden dieses Jahr in Cannes vertreten.

Coppolas Sci-Fi-Epos: Wann startet Megalopolis im Kino?

Wie bereits geschrieben: Bis dato hat Coppola keinen Verleih für Megalopolis gefunden, weder in den USA noch in einem anderen Kinomarkt. Dementsprechend steht noch kein Kinostart fest. Coppola bekräftigt jedoch mehrfach, dass er den Film noch dieses Jahr ins Kino bringen will, voraussichtlich im Herbst – inklusive IMAX-Auswertung.