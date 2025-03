Der wahre Grund, warum Robert Pattinson den neuen Batman spielen durfte (es lag nicht an Twilight)

In The Batman brilliert Robert Pattinson als gebrochener, einsamer Held. Dass er die Rolle des Dunklen Ritters bekleidet, hat vor allem einen Grund.

Matt Reeves ist es mit seinem The Batman-Film tatsächlich gelungen, dem eben doch nicht auserzählten Superhelden eine neue Facette zu verleihen. Maßgeblich getragen wird das von Hauptdarsteller Robert Pattinson, der in die Rolle des besten Detektivs der Welt schlüpft. Aber wie ist der Regisseur auf dieses Casting gekommen?

Matt Reeves hatte Robert Pattinson schon beim Schreiben von The Batman im Kopf

In einem ausführlichen Gespräch zwischen Zoë Kravitz und Matt Reeves bei Variety sprachen die beiden Ausnahme-Talente im Dezember über ihre Herangehensweise an den Casting-Prozess. Auch bei The Batman war das eine spannende Frage, die der Regisseur gern beantwortet hat.

Matt Reeves zufolge habe er schon ziemlich früh während des Schaffensprozesses die Idee gehabt, Robert Pattinson für die Rolle des Batman zu verpflichten:

Ich musste einen persönlichen Batman-Ansatz finden und dann darüber nachdenken, wie jemand mir etwas Persönliches nahebringen könnte. Man sucht immer nach einem Innenleben, das das nimmt, was diese Story ist und uns das Gefühl gibt, wir würden einen Einblick in die persönlichen Kämpfe dieser Person bekommen. Es ist seltsam: Um ganz ehrlich zu sein, habe ich beim Schreiben an Rob gedacht.

Pattinson hat Batman diesem Film zu verdanken

Auf die Frage hin, ob ihm Robert Pattinson zufällig in den Kopf gekommen wäre, antwortet der Regisseur Matt Reeves, dass ihm ein ganz bestimmter Film empfohlen wurde, in dem der Schauspieler ihn restlos begeistern konnte:

Jemand sagte mir, ich sollte Good Time gucken. Danach dachte ich 'das ist die einzige Person, die ich mir als diesen Batman vorstellen kann. Ich weiß nicht, wer es sonst sein soll, wenn es nicht er ist.' Es war eine seltsame Fügung, weil sich herausstellte, dass er geradezu besessen von Batman war.

Der Rest ist Geschichte. Auch wenn viele Batman-Fans bei der Bekanntgabe des Castings von Robert Pattinson zunächst noch skeptisch waren, konnte der Schauspieler im düsteren The Batman-Streifen vollends überzeugen. Leider wurde die Fortsetzung The Batman 2 vor Kurzem erst ganz schön weit nach hinten verschoben.

Seht euch hier den Trailer zu Good Time an:

Good Time - Trailer (Deutsche UT) HD

Falls ihr euch nach dem Trailer fragt, was es mit Good Time auf sich hat, können wir euch unter anderem diesen Artikel aus Cannes und dem Jahr 2017 wärmstens ans Herz legen. In dem atemlosen Film der Safdie-Brüder spielt Robert Pattinson einen Bruder und Kleinganoven, der mehr als einfach nur vom Pech verfolgt wird – er zieht das Unglück förmlich an.

Die schnörkellose, ungefilterte Performance in Good Time war es dann letztlich, die Matt Reeves davon überzeugt hat, Robert Pattinson auch als seinen geplagten und einsamen Batman zu besetzen. Wir sollten den Safdie-Brüdern also dankbar sein.