Rocky geht auch ohne Sylvester Stallone: Creed 3 übertrifft Erwartungen und bricht Rekord

Creed 3 pulverisiert die hochgesteckten Einnahmen-Prognosen. Das Rocky-Spin-off emanzipiert sich mit einem Paukenschlag von seinem Schöpfer: Slyvester Stallone.

Das Rocky-Franchise braucht seinen Gründer Sylvester Stallone offenbar gar nicht. Creed III setzt die Spin-off-Reihe mit Michael B. Jordan fort. In den ersten beiden Teilen war der Action-Darsteller noch als Mentor dabei. In Creed III fehlte die Figur erstmals in der Geschichte der Reihe. Dem Film und seinen Einnahmen an den Kinokassen schadete das nicht.

Ohne Sylvester Stallone: Das sind die Einnahmen von Creed 3

Wie Variety berichtet, übertraf der Box-Film am ersten Wochenende selbst die hochgesteckten Erwartungen. Von maximal 40 Millionen US-Dollar war die Rede. Michael B. Jordans Duell mit Jonathan Majors schaffte 58,7 Millionen US-Dollar – eine Bestmarke für die Reihe. (Lest hier mehr zu den Hintergründen nach: Deshalb ist Sylvester Stallone nicht in Creed 3 dabei)

So viel spielten Creed 1 und 2 an ihren ersten Wochenende ein

2015 Creed 1 schaffte 29,6 Millionen US-Dollar

2018 kam Creed 2 auf 35,5 Millionen US-Dollar

Creed 3 mit 58,7 Millionen US-Dollar konnte die Debüt-Einnahmen also um über ein Drittel steigern

Ein kleiner Wermutstropfen: Creed 3 ist mit ca. 75 Millionen US-Dollar der teuerste Film der Reihe. Und das mit weitem Abstand. Der Vorgänger kostete lediglich 50 Millionen. Da der Film jedoch auch international gut anlief und weltweit bereits auf über 100 Millionen US-Dollar kommt, ist dieser Punkt verschmerzbar.

Jetzt steuert Creed 3 die Gesamtbestmarken im Franchise an:

Worum geht es in Creed 3?

Adonis "Donnie" Creed (Michael B. Jordan) ist an einem guten Punkt in seinem Leben angekommen: Seine Karriere als Boxer floriert ebenso wie sein Familien-Dasein mit Tessa Thompson als Bianca. (Riesige Rocky-Box mit allen Filmen jetzt sichern *)

Doch dann tritt Damian "Dame" Anderson (Jonathan Majors) auf den Plan. In ihrer Kindheit waren er und Adonis eng befreundet und Damian wurde als Box-Genie gehandelt. Dann wanderte er für sehr lange Zeit ins Gefängnis und die zwei verloren den Kontakt. Nun ist er zurück und will sich beweisen – und zwar im Ring. So werden die einstigen Freunde zu erbitterten Gegnern.

Creed 3 läuft auch in Deutschland seit Anfang März in den Kinos. Anders als in den USA heißt die Reihe hier übrigens noch "Rocky's Legacy".

