Rückkehr in Guardians 3: Dieser Tenet-Star bringt den nächsten Schurken ins MCU

Guardians of the Galaxy 3 und das MCU sind angewiesen auf die Rückkehr von Tenet-Star Elizabeth Debicki Ayesha. Ihre Figur erschafft einen der gefährlichsten Marvel-Bösewichte.

Elizabeth Debicki kraxelt die Hollywood-Karriereleiter gerade Sprosse für Sprosse hoch. In Christopher Nolans Sci-Fi-Film Tenet spielt sie die weibliche Hauptrolle neben John David Washington und Robert Pattinson. Bald ist sie als Diana in der Netflix-Serie The Crown zu sehen.

In einem Interview stellt sie nun auch die enorm wichtige Rückkehr zu ihrer Marvelfigur aus Guardians of the Galaxy 2 in Aussicht - wo sie dann die Entwicklung eines gewissen Adam Warlock vorantreiben kann.



"Ich will zurückkommen": Das ist Elizabeth Debickis Marvel-Figur

In Guardians of the Galaxy Vol. 2 betritt Elizabeth Debicki erstmals die MCU-Bühne. Sie spielt die hochmütige Herrscherin eines eigentümlichen Volkes: die golden angemalte Hohepriesterin der Sovereigns Ayesha. Zur Feindin der Quil-Gang wird sie, nachdem Rocket während eines eher harmlosen Treffens wertvolle Batterien mitgehen lässt. Außerdem erkennt sie in Peter früh den Sohn des Schurken Ego (Kurt Russell).

Mit ihrem trockenen Ernst, der im starken Kontrast zu den flappsigen Guardians steht, lieferte Debicki eines der witzigsten Performances des Films ab; Debicki rutscht aus royaler Steifheit immer wieder in wütende Fassungslosigkeit ab. Die Lust an der Rolle sieht man Debicki in jeder Szene an.



Die Sovereigns-Flotte: Eine der besten Szenen in Guardians 2

"Ich habe es tatsächlich sehr geliebt, sie zu spielen, und ich hatte großen Spaß am Dreh des Films und mit allen zu arbeiten [...]", sagt die Australierin und deshalb hoffe sie, die Rolle nochmal zu spielen. "Ich würde gerne zurückkehren".

Nach Tenet: Ayeshas Rückkehr ist irrsinnig wichtig für Guardians 3

Regisseur James Gunn, den Debicki in ihrem Plädoyer hervorhebt, hat eigentlich auch gar keine andere Wahl. Ayesha ist elementar für die Fortsetzung der Abenteuer. In einer Post-Credit-Szene von Guardians 2 sehen wir die völlig fertige Hohepriesterin in ihrem Thronsaal. Den Guardians Rache schwörend, verweist sie auf eine neue Lebensform, die sie entwickeln und "Adam" nennen will.

Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ist damit Adam Warlock gemeint, der in MCU-Kreisen als der nächste große Marvel-Schurke nach Thanos gehandelt wird.

Adam Warlock gilt als nahezu unsterblich, da er sich bei zu großer Verletzung wie ein Insekt in einem Kokon (siehe oben) verpuppt und so seine Kräfte nicht nur regenerieren, sondern auch neue Fähigkeiten entwickeln kann. Ausgestattet mit kosmischen Kräften ist Warlock in der Lage, sogar Thor oder dem Titanen Thanos im Zweikampf zu trotzen.



Er ist ein künstlich geschaffenes Superwesen, das in den Comics von Wissenschaftlern als perfekter Mensch erschaffen werden sollte - die Sovereigns mit Ayesha als Anführerin outen sich schon in Guardians 2 eher nebenbei als Cracks in Sachen genetischer Optimierung.

Diesen Faden wird (oder muss) Guardians of the Galaxy 3 wieder aufnehmen, sehr wahrscheinlich hängt Debickis Rückkehr also mit der Vorbereitung des nächsten Obergegners zusammen.

Vor dem Jahr 2022 wird Guardians of the Galaxy 3 nicht in den Kinos starten. Der nächste MCU-Film mit Startdatum ist Black Widow am 29. Oktober 2020.

