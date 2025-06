Rückkehr eines eiskalten Killers: The Day of the Jackal Staffel 2 enthüllt erste Details und "bleibt der Figur treu"

Die Thriller-Überraschung des letzten Serienjahres hieß The Day of the Jackal. Nun gab Eddie Redmayne erste Einblicke in Staffel 2, in der sein mitleidloser Profikiller zurückkehrt.

Letztes Jahr lieferte Eddie Redmayne in The Day of the Jackal eine Gänsehaut-Performance als eiskalter Auftragskiller ab und machte die Remake-Serie unerwartet zu einem Kritiker- und Publikumshit. Auch bei Moviepilot zählte sie zu den besten Serien des Jahres.

Im Zuge des enormen Erfolgs seiner meistgestreamten Original-Dramaserie aller Zeiten gab der Sender Peacock, noch bevor alle zehn Folgen veröffentlicht worden waren, eine 2. Staffel von The Day of the Jackal in Auftrag. Nun verrät der Hauptdarsteller erste Details zu seiner tödlichen Rückkehr.

Eddie Redmayne liebt das neue Drehbuch von The Day of the Jackal Staffel 2

Wie James Bond in böse kommt The Day of the Jackal daher: präzise, mitreißend und einen Seriensog von der ersten bis zur letzten Minute entfesselnd. Die Serien-Neuverfilmung nach dem gleichnamigen Buch von Frederick Forsyth schickt den Oberliga-Auftragsmörder namens "Schakal" aus, um einen Tech-Milliardär auszuschalten, der die Weltwirtschaft ins Chaos zu stürzen droht. Verfolgt von einer MI6-Agentin (Lashana Lynch) entspinnt sich ein schockierendes Katz- und Mausspiel voller Täuschungen, Verkleidungen und (unschuldiger) Opfer.

Die hierzulande bei Sky/WOW * ausgestrahlte Serie von Ronan Bennett (Public Enemies) war die erste Serienhauptrolle für Eddie Redmayne (Phantastische Tierwesen). Er war aber nicht nur als Darsteller involviert, sondern zog auch als ausführender Produzent einige Fäden. Gegenüber Collider zeigte er sich, nach dem drastischen Ende der 1. Season, gespannt darauf, Staffel 2 "auf eine neue Ebene zu heben". Immerhin ist die Buchvorlage nun auserzählt.

Bei The Wrap teaste Redmayne, dass Staffel 2 genau an dem Punkt ansetzt, an dem Staffel 1 aufgehört hat. Nachdem seine Frau Nuria (Úrsula Corberó) hinter seine Identität gekommen und mit dem gemeinsamen Sohn geflohen ist, wollte er sie eigentlich finden. Aber offenbar gehen die neuen Folgen dabei nicht in die erwartbare Richtung:

[Der Schakal] hat seine anfänglichen Ziele. Ich habe gerade das Drehbuch der erste Folge gelesen und liebe, dass es dem Charakter treu bleibt. Aber seinen Ambitionen scheint die Luft ausgegangen zu sein. Sobald ich es gelesen hatte, habe ich gefragt: 'Wann können wir drehen?' Sie müssen aber noch ein paar mehr Episoden schreiben.

Wann startet die 2. Staffel von The Day of the Jackal?

Ein genaues Startdatum hat Eddie Redmaynes Erfolgsserie noch nicht bekanntgegeben. Wenn gerade die Drehbücher der neuen Episoden entstehen, heißt das wohl, dass wir erst im Laufe des Jahres 2026 mit einer Rückkehr der 2. Staffel von The Day of the Jackal rechnen können.

