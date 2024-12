Die besten Serien 2024: Netflix landet in der Top 25 nur auf Platz 2

Welche sind die besten Serien 2024? Die Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS schauen jedes Jahr Hunderte Serien und haben abgestimmt. Hier ist das Ergebnis.

Auch 2024 stellten sich wieder zahlreiche neue Serien dem Publikum, während andere nach langer Zeit zurückkehrten. Aber welche ist die beste Serie? Welche hat Monate im Gedächtnis überdauert, auf ganzer Linie – von der Handlung über die Inszenierung bis zum Cast – überzeugt? Um auf diese Fragen eine Antwort zu erhalten, haben wir uns wieder mit unseren Kolleg:innen von FILMSTARTS zusammengetan und per Abstimmung die 25 besten Serien 2024 zusammengestellt.

So entstand die Top 25 der besten Serien 2024

Die Wahl der besten Serien 2024 fand folgendermaßen statt:

24 Redaktionsmitglieder und Autor:innen von Moviepilot und FILMSTARTS haben ihre Liste mit den besten Serien des Jahres eingereicht.

Dabei wurde jedem Platz eine feste Punktzahl von 1 (Platz 10) bis 10 (Platz 1) zugeordnet.

Am Ende wurden die Punkte zusammengerechnet und heraus kam die Top 25.

Voraussetzung waren Streaming-, TV- oder DVD-Premieren zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 31. Dezember 2024.

Insgesamt wurden 90 verschiedene Serien eingereicht, von denen wir euch nun die 25 besten vorstellen. Nicht wundern: Ein Gleichstand ist dabei. Platz 16 haben wir zweimal vergeben, Platz 17 fällt dadurch raus.

Die Liste der besten Serien 2024 der Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS

Es folgt die Liste mit den 25 bestplatzierten Serien. Ganz knapp daran vorbeigeschrammt sind X-Men '97, die 3. Staffel Bridgerton und Interior Chinatown.

Platz 25 der besten Serien 2024: Hazbin Hotel

Hazbin Hotel - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die Hölle ist zu voll! Der Überbevölkerung der Unterwelt muss irgendwie entgegen gewirkt werden, bloß wie? Die Tochter des Teufels hat eine Idee: Ein Rehabilitierungs-Hotel, in dem einige Dämonen die Chance auf eine Wiedergutmachung ihrer Sünden erhalten. Produziert wird die Amazon-Serie Hazbin Hotel von A24.

Hazbin Hotel streamt bei Amazon Prime Video *

Platz 24 der besten Serien 2024: Kaos

KAOS - S01 Trailer (Deutsch) HD

Kaos aus dem Hause Netflix ist eine schwarzhumorige Neuinterpretaion der griechischen Mythologie. Darin werden Themen wie Geschlechterrollen, Macht und das Leben in der Unterwelt in unsere moderne Gesellschaft verlagert, während sich ein Machtkampf unter den selbstverliebten und neurotischen Gottheiten entfesselt. Sechs Jahre war die Serie in Arbeit, wurde aber leider im Oktober nach nur einer Staffel abgesetzt.

Kaos streamt bei Netflix

Platz 23 der besten Serien 2024: The Gentlemen

The Gentlemen - S01 Trailer (Deutsch) HD

The Gentlemen ist eine Spin-off-Serie zur gleichnamigen Actionkomödie von Guy Ritchie. Die Hauptrolle in der Erzählung über ein Cannabis-Imperium spielt Theo James, während Serienschöpfer Ritchie die Inszenierung der ersten zwei Folgen übernahm. Staffel 2 wurde bereits angekündigt.



The Gentlemen streamt bei Netflix

Platz 22 der besten Serien 2024: Disclaimer

Disclaimer - Trailer (Deutsch) HD

Regisseur Alfonso Cuarón (Gravity) adaptiert mit der Thriller-Serie Disclaimer Renée Knights gleichnamigen Roman mit Cate Blanchett in der Hauptrolle. Die Oscarpreisträgerin spielt eine Journalistin, die einen Roman in die Hände bekommt, der ihre dunkelsten Geheimnisse enthält. FILMSTARTS-Autor Oliver Kube setzt die Miniserie in seiner Liste auf Platz 1 und lobt:

Es gibt drei Gründe dafür, dass mich die Serie sofort in ihren Bann gezogen hat: Cate Blanchett, Kevin Kline und die Magie Alfonso Cuaróns. Was sie uns hier zeigen, ist clever und faszinierend – sowohl visuell als auch in Bezug auf die Handlung, bei der man sich nie sicher sein kann, was wahr und was unwahr ist.

Disclaimer streamt bei Apple TV+

Platz 21 der besten Serien 2024: Ripley

Ripley - S01 Trailer (English) HD

Im Netflix-Thriller Ripley schlüpft Sherlock-Schurke Andrew Scott in die Rolle des Hochstaplers Tom Ripley. Die stilvolle Verfilmung von Patricia Highsmiths Roman Der talentierte Mr. Ripley schickt den Titel-Antihelden in der 1960er Jahren von New York nach Italien, um den Sohn eines reichen Mannes aufzuspüren.

Ripley streamt bei Netflix

Platz 20 besten Serien 2024: Dark Matter

Dark Matter: Der Zeitenläufer - S01 Trailer (Deutsch) HD

Auf Platz 21 landet die Science-Fiction-Serie Dark Matter - Der Zeitenläufer mit Joel Edgerton und Jennifer Connelly. In der Adaption des gleichnamigen Romans von Blake Crouch wird der von Edgerton gespielte Held im Multiversum mit alternativen Versionen seines Lebens konfrontiert und muss einen Weg zurück in seine Realität finden. Eine 2. Staffel wurde schon bestellt.

Dark Matter - Der Zeitenläufer streamt bei Apple TV+

Platz 19 der besten Serien 2024: Nobody Wants This

Nobody Wants This - S01 Trailer (English) HD

In der Netflix-Comedy Nobody Wants This spielen die Serien-Urgesteine Kristen Bell (Veronica Mars) und Adam Brody (O.C., California) die Hauptrollen. Darin entwickelt sich eine unerwartete Verbindung zwischen einer agnostischen und unverblümten Frau und einem unkonventionellen Rabbi. Eine 2. Season des Kritikerlieblings ist schon unterwegs.

Nobody Wants This streamt bei Netflix

Platz 18 der besten Serien 2024: Perfekt verpasst

Perfekt Verpasst - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Perfekt Verpasst ist eine Comedy-Serie, die von Anke Engelke und Bastian Pastewka erschaffen wurde. Sie spielen die beiden Hauptfiguren Maria und Ralf, die im Leben feststecken. Sie sind sich noch nicht begegnet, wären aber wie füreinander geschaffen. FILMSTARTS-Autor Sidney Schering vergibt 10 Punkte:

Mit Perfekt verpasst wandeln Anke Engelke und Bastian Pastewka ebenso mühelos wie überzeugend zwischen trockenem Witz, spritziger Blödelei, Lebensabschnittskrisen-Nachdenklichkeit und wohlverdienter Rührseligkeit: Eine moderne Selbst- und Liebesfindungs-Mär mit Feingefühl und sehr viel Spielfreude!

Platz 16 der besten Serien 2024: My Lady Jane [Gleichstand]

My Lady Jane - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die historische Dramedy My Lady Jane ist eine Adaption der Young Adult-Romanreihe The Lady Janies. Darin begibt sich die junge Königin Lady Jane auf eine abenteuerliche Mission, um die Menschen zu retten, die sich in Tiere verwandeln können und von ihren politischen Rivalen verfolgt werden. Trotz leidenschaftlichen Fans wurde die leider Serie abgesetzt.

My Lady Jane streamt bei Amazon Prime Video *

Platz 16 der besten Serien 2024: Day of the Jackal [Gleichstand]

The Day of the Jackal - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die Neuverfilmung von Frederick Forsyths Bestseller nimmt sich einige Freiheiten in der Adaption der Geschichte eines Auftragskillers (Eddie Redmayne), der eine hochranginge Person ermorden soll. Dank ihrer Hetzjagd zwischen eiskaltem Engel und MI6-Agentin (Lashana Lynch) sowie einigen spannungsreichen Twists gehört die Miniserie zu den positiven Überraschungen des Serienjahres.

Day of the Jackal streamt im Angebot von Sky und WOW *

Platz 15 der besten Serien 2024: Interview with the Vampire Staffel 2

Interview With the Vampire - S03 Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Die Gothic-Horrorserie Interview with the Vampire ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Anne Rice. Erzählt wird eine epische Geschichte von Liebe, Blutdurst und den Tücken der Unsterblichkeit zwischen Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) und Lestat de Lioncourt (Sam Reid).



Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh setzte die 2. Staffel auf Platz 1 ihrer Liste:

Nach der schon absolut umwerfenden 1. Staffel setzt die Verfilmung der 2. Buchhälfte von Anne Rices Interview mit einem Vampir noch eins drauf und zeigt, wie selbstbewusst Remakes ihren eigenen Weg gehen können: Staffel 2 liefert ein emotionales Schleudertrauma der besten Sorte ab, wenn wir in immer wieder verschobenen Perspektiven unsere Loyalitäten zu den Interviewten überdenken müssen.

Interview with the Vampire streamt im Abo von Magenta TV

Warum Interview with the Vampire die beste Fantasy-Serie des Jahres ist

Platz 14 der besten Serien 2024: Dan Da Dan

Dan Da Dan - S01 Trailer (English) HD

Ein Mädchen, das an Geister glaubt und ein Junge, der an Aliens glaubt, erleben in der Anime-Serie Dan Da Dan zusammen eine übersinnliche Situation, die sowohl die Existenz von Aliens, als auch die von Geistern beweist. Das stürzt die beiden in ein gemeinsames Abenteuer.



Dan Da Dan streamt bei Crunchyroll, ADN und Netflix

Platz 13 der besten Serien 2024: Rentierbaby

Baby Reindeer - S01 Trailer (English) HD

Die autobiografisch gefärbte Netflix-Serie Rentierbaby von Richard Gadd entwickelte sich dieses Jahr zum Überraschungshit. Darin spielt Gadd den Comedian Donny Dunn, der eine seltsame Beziehung zu seiner Stalkerin (Jessica Gunning) führt und dadurch schließlich mit einem unterdrückten Trauma konfrontiert wird. Sechs Emmys und drei Golden Globe-Nominierungen hat die Miniserie bereits eingetütet.

Rentierbaby streamt bei Netflix

Platz 12 der besten Serien 2024: Shrinking Staffel 2

Shrinking - S02 Trailer (Deutsch) HD

Wer noch immer Scrubs hinterher trauert, sollte einen Blick auf die von Bill Lawrence ko-kreierte Serie Shrinking werfen, die Comedy und Drama auf ähnliche Weise mixt. How I Met Your Mother-Star Jason Segel spielt darin einen Therapeuten, der seinen Patienten nach dem Verlust seiner Frau nur noch sagt, was er wirklich denkt. Harrison Ford ist als sein Mentor an Bord.

Shrinking streamt im Abo von Apple TV+

Platz 11 der besten Serien 2024: Only Murders in the Building Staffel 4

Only Murders in the Building - S04 Trailer (Deutsch) HD

Unterstützt von Neuzugängen wie Zach Galifianakis, Eva Longoria, Eugene Levy und Molly Shannon, konnte sich auch die 4. Staffel des Möchtegern-Ermittler- und Podcast-Teams aus Only Murders in the Building ins Herz der Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS witzeln. Staffel 5 der Serie mit Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez ist unterwegs.

Only Murders in the Building streamt im Angebot von Disney+ *

Platz 10 der besten Serien 2024: Heartstopper Staffel 3

Heartstopper - S03 Trailer (Deutsch) HD

Auf Platz 10 schlägt die jüngste Staffel von Heartstopper auf, die Adaption der gleichnamigen Graphic Novel-Reihe von Alice Oseman. In der 3. Staffel beginnt ein neuer Abschnitt in der Beziehung von Nick (Kit Connor) und Charlie (Joe Locke), während Charlies psychische Gesundheit eine entscheidende Phase erreicht.

Für Moviepilot-Redakteurin Joana Müller war es die beste Serie des Jahres:

Die perfekte Coming of Age-Serie wird mit jeder Staffel besser und wichtiger. Es gibt kaum eine andere Serie, die die Themen des Lebens mit einer solchen Sensibilität anspricht wie Heartstopper und gleichzeitig auch noch unheimlich lustig, mitreißend und spannend ist. Das ultimative Wohlfühlprogramm, von dem wir alle noch was lernen können.

Heartstopper streamt im Abo von Netflix

Platz 9 der besten Serien 2024: Die Ringe der Macht Staffel 2

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - S02 Trailer (Deutsch) HD

Mit sechs Nennungen platziert sich Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 2 in der Top 10. Trotz neuer Figuren und radikal umgekrempelter Lieblinge konnte die Weiterführung der Geschichte von Galadriel nicht mehr ganz so viel Begeisterung um sich scharen, wie die Vorgänger-Staffel. Die landete 2022 noch auf Rang 5.

Ringe der Macht streamt bei Amazon Prime Video *

Platz 8 der besten Serien 2024: True Detective - Night Country

True Detective: Night Country - S04 Trailer (Deutsch) HD

Der in Alaska angesiedelte Neustart von True Detective ohne Serienschöpfer Nic Pizzolatto fand in den beiden Redaktionen einige Verehrer:innen. Für Moviepilot-Redakteurin Andrea Wöger war es die beste Serie des Jahres:

True Detective: Night Country von Issa López erzählt in nur sechs Folgen im Krimigewand die überfälligste Horrorgeschichte des Jahres mit einem entstellten Körpergebilde, das David Cronenberg neidisch machen würde.

Moviepilot-Autor David Molke stimmt zu:

Staffel 4 hatte endlich wieder diesen gruseligen Unterton, zwei unglaublich starke, weibliche Hauptdarstellerinnen [Jodie Foster und Kali Reis], eine extrem stimmige Inszenierung, einen tollen Schauplatz und ein überragend kraftvolles, schön politisches Finale.

Platz 7 der besten Serien 2024: The Bear Staffel 3

The Bear: King of the Kitchen - S03 Trailer (Deutsch) HD

Jeremy Allen White und sein Küchen-Team schaffen es auch mit dem dritten Einsatz von The Bear: King of the Kitchen in die Top 10 der besten Serien, wobei die Begeisterung im Vergleich zu den letzten beiden Jahren etwas nachgelassen hat. In Staffel 3 wird das Tempo rausgenommen, die Team-Dynamik brodelt vor sich hin. Neben echten Meisterköchen schauen diesmal Gaststars wie John Cena und Josh Hartnett vorbei.

The Bear: King of the Kitchen streamt im Angebot von Disney+ *



Platz 6 der besten Serien 2024: Agatha all Along

Agatha All Along - S01 Trailer (Deutsch) HD

Zum zweiten Mal in Folge schafft es eine Marvel-Serie in die Top 10 besten Serien. Nach Loki macht es sich Hexen-Spin-off Agatha All Along mit Kathryn Hahn gemütlich unter den Besten der Besten.

11-mal wurde die Serie in den Listen genannt. Moviepilot-Redakteur Max Wieseler lobte in seinem Serien-Check:

Mit drei zentralen LGBTQ+ Hauptfiguren hat Agatha All Along mehr als jedes andere MCU-Projekt zuvor. Dies ist aber keine Marvel-Serie mit queeren Figuren, sondern eine queere Serie mit Marvel-Figuren – von der Thematik einer Gruppe Außenseiter:innen, die zu einer (dysfunktionalen) Wahlfamilie zusammenfinden, bis hin zum durchgeknallten Camp-Humor des Hexen-Roadtrips.

Agatha all Along streamt im Abo von Disney+ *



Platz 5 der besten Serien 2024: House of the Dragon Staffel 2

House of the Dragon - S02 Trailer Black (English) HD

Nach zwei Jahren Wartezeit kehrte der Game of Thrones-Ableger House of the Dragon im Sommer mit neuen Folgen zurück. Statt sich vollends dem Effektegewitter eines Bürgerkriegs zwischen Drachenreitern hinzugeben, bleibt die Fantasy-Serie dem Charakterdrama treu und spinnt fleißig politische Intrigen.

An Drachen-Action fehlt es natürlich trotzdem nicht. Landete Staffel 1 damals noch auf Rang 2, kann sich Staffel 2 immerhin in der Top 5 halten.

House of the Dragon streamt im Angebot von Sky und WOW *

Platz 4 der besten Serien 2024: Fallout

Fallout – Trailer (Deutsch) HD

Dass Fallout nicht einmal die bestplatzierte Videospielverfilmung in dieser Liste ist, spricht für die Entwicklung des Genres in den vergangenen Jahren. Die postapokalyptische Serie mit Ella Purnell und Aaron Moten wurde für 16 Emmys nominiert. Season 2 ist bestellt.

FILMSTARTS-Redakteur Sebastian Gerdshikow setzte sie auf Rang 1:

Fallout liefert für mich den endgültigen Beweis, dass Videospielverfilmungen GUT sein können, wenn man einfach die Welt, in der sie spielen, versteht und darin etwas Eigenständiges aufbaut.

Kollege Markus Trutt stimmt zu:

Mit dem virtuos der Videospiel-Vorlage entlehnten eigenwilligen Mix aus intensiv-bedrückender Endzeit-Stimmung, deftigen Gewaltspitzen, tiefschwarzem Humor und jeder Menge Retro-Charme hat mich das wahrlich episch bebilderte Fallout [...] in den radioaktiven Bann gezogen.

Social Media-Redakteur Sebastian Oswald war ebenfalls begeistert:

Ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist, die Welt, den Humor und das Herz der Fallout-Spiele in eine Serienadaption zu bringen, die nicht nur einfach kopiert, sondern das ganze Universum sogar noch so grandios erweitert.

Platz 3 der besten Serien 2024: The Penguin

The Penguin - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die bestplatzierte Superheldenserie des Jahres kommt ohne Superheld aus. Der DC-Ableger The Penguin schenkt Colin Farrells Schurke aus The Batman seine eigene Gangster-Saga. Dass Farrells moralisch äußerst flexibler Aufsteiger ein Hingucker sein würde, war schon vor dem ersten Produktionstag absehbar. Dank der Beziehung zu seiner Mutter (Deirdre O'Connell) und Handlanger Vic (Rhenzy Feliz) gewinnt er nochmal deutlich.

Die Offenbarung von The Penguin hielt allerdings Cristin Milioti parat. Anhand ihrer Falcone-Tochter Sofia erleben wir, wie Gotham die Seelen seiner Einwohner:innen zermalmen kann. Wie sie sich im Finale der 4. Folge Cent'Anni aus den Trümmern eines zerstörten Lebens wieder aufrichtet, wird noch lange in Erinnerung bleiben.



FILMSTARTS-Autor Marvin Bohr fasst zusammen:

Colin Farrell und Cristin Milioti haben für mich die Performances des Jahres abgeliefert in dieser Serie!

Platz 2 der besten Serien 2024: Arcane Staffel 2

Arcane - S02 Trailer (Deutsche UT) HD

Die Qualitäten von Arcane haben sich seit dem Start 2021 herumgesprochen. Damals landete die Serie auf Rang 4. Die neuen Folgen haben es dagegen auf Platz 2 der besten Serien 2024 geschafft. Die Geschichte aus der Welt des Videospieluniversums League of Legends wurde von der Hälfte der Wähler:innen genannt. Moviepilot-Autorin Joanna John setzte sie auf Platz 1:

Die Story ist noch komplexer, die Animation noch krasser, aber nie gehen die Emotionen verloren und ich habe einfach jede Minute genossen (oder beweint).

FILMSTARTS-Redakteur Julius Vietzen war ebenfalls begeistert:

Fantastische Figuren, wunderschöne Bilder und Gänsehaut-Musikeinsätze – die lange Wartezeit auf Arcane Staffel 2 hat sich absolut gelohnt! Bei keiner anderen Serie habe ich dieses Jahr so sehr eine fast schon körperliche Sehnsucht nach noch mehr Folgen verspürt.

Arcane streamt bei Netflix

Platz 1 der besten Serien 2024: Shogun

Shogun - S01 Trailer (Deutsch) HD

11 von 24 Wählenden haben Shogun in ihrer Liste genannt, fünfmal gab es die Spitzenposition – mehr als es bei jeder anderen Serie der Fall war. Damit setzte sie sich mit Abstand auf Platz 1 der besten Serien 2024.

Die Historienproduktion nach einem Roman von James Clavell handelt von einem englischen Seemann (Cosmo Jarvis), der im feudalen Japan des 17. Jahrhunderts angespült wird. Politische Ränkespiele und kulturelle Kontraste reichern die Serie an. Gekrönt wird die clever modernisierte Geschichte vom internationalen Cast. Hiroyuki Sanada als Warlord, Anna Sawai als Übersetzerin und Tadanobu Asanos Wendehals Yabushige gehören zu den Highlights des Serien-Jahres.

Auf Platz 1 setzte sie auch Moviepilot-Redakteur Adrian Königer in seiner Liste:

Intrigen, spannende Dialoge und grandioses Schauspiel: Das feudale Japan war für mich so spannend wie nie. Vor allem die Figur des William Adams und die damit verbundene Mehrsprachigkeit brachte mir die Kultur des Settings auf schonende Weise näher.

Moviepilot-Redakteur Max Wieseler dazu:

Mit all seinen komplexen Intrigen, tragischen wie komischen Kultur-Missverständnissen und der bildgewaltigen Inszenierung konnte dieses Meisterwerk für mich alle 130 weiteren Seriendebüts in den Schatten stellen, die ich dieses Jahr gebingt habe.

Shogun streamt im Angebot von Disney+ *

Podcast zu Platz 1 der besten Serien 2024: Warum Shogun ein Meisterwerk ist

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Noch mehr über die Serie erfahrt ihr in dieser Folge von Streamgestöber. Darin sprechen wir über die Stärken der Serie und die Herausforderungen orientalistischer Klischees.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.