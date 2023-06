"Rücksichtslos und gefährlich": Elliot Page enthüllt katastrophale Zustände bei Sci-Fi-Remake

Elliot Page beschreibt in seinem neuen Buch einen von A bis Z furchtbaren Dreh. Beim Sci-Fi-Horror Flatliners musste der Schauspieler gravierende Sicherheitsmängel und Queerfeindlichkeit ertragen.

Die Neuauflage des Sci-Fi-Kultfilms Flatliners überzeugte im Jahr 2017 weder die Kritik, noch an den Kinokassen. Wie Hauptdarsteller Elliot Page in seinem neuen Buch Pageboy * verriet, war wohl auch der Dreh eine Katastrophe. Und das auf ganzer Linie: Von gravierenden Sicherheitsmängeln über Rassismus bis zu Queerfeindlichkeit reicht die Kritikliste.

Der Dreh von Flatliners brachte zwei Stars in Lebensgefahr

In dem Buch thematisiert Page vor allem sein Coming-Out als trans Person und die Entwicklung dahin vor dem Hintergrund einer Karriere in Hollywood. Ein ganzes Kapitel widmet der Schauspieler den Dreharbeiten von Flatliners, woraus das Magazin Entertainment Weekly einige Passagen zitiert.

So beschreibt Page problematische Bedingungen am Set, die "außer Kontrolle" geraten seien. Beim Dreh eines Stunts hätten "grundlegende Sicherheitsmaßnahmen" gefehlt. Eine Szene, die Co-Star Kiersey Clemons einschloss, hebt Page hervor:

Wir bereiten uns auf einen Auto-Stunt vor, als Kiersey und ich realisieren, dass alle einen dicken Sicherheitsgurt hatten, nur wir nicht.

"Perplex" hätten sie sich an das Stunt-Team gewandt und gefragt, warum sie nicht für die Szene gesichert worden seien. Die Antwort: Es sei sogar besser, wenn sie nicht angeschnallt wären. Nach einem ersten Aufnahmeversuch wären beide geschockt gewesen. Die Hände hätten gezittert.

Glücklichweise ging es allen gut. Aber im Rückblick war es rücksichtslos und gefährlich.

Es gab Rassismus und Queerfeindlichkeit am Set des Sci-Fi-Films

In dem Kapitel geht Page auf weitere seltsame Vorfälle am Set ein. So sei seiner Kollegin Kiersey Clemons gesagt worden, sie hätte die Rolle nur bekommen, weil sie schwarz sei. Zudem habe es eine Auseinandersetzung über die Kleidung von Pages Figur gegeben. Er hätte sich "mehr wie ein Mädchen" und "weniger queer" anziehen sollen. Die Probleme reichten so weit, dass Page sich an das Studio wandte.

Sci-Fi-Remake von Kult-Film: Worum geht es in Flatliners?

Flatliners -Trailer 2 (Deutsch) HD

Mit einem Budget von 26 Millionen US-Dollar ging der Film an den Kinokassen unter. Nur 45 Millionen spielte er weltweit wieder ein . Die Geschichte gleicht größtenteils der des gleichnamigen Kult-Films aus dem Jahr 1990, den Flatliners modernisierte.

Wenn der Herzmonitor nicht länger den ausschlagenden Puls eines Menschen anzeigt, sondern stattdessen eine Flatline, also eine gerade Linie, sichtbar wird, dann kann man einen Patienten entweder aufgeben oder versuchen, ihn noch einmal wiederzubeleben.



Eine Gruppe angehender junger Ärzte rund um Courtney (Elliot Page), Jamie (James Norton), Marlo (Nina Dobrev), Sophia (Kiersey Clemons) und Ray (Diego Luna) will jedoch wissen, ob etwas jenseits der Grenze zwischen Leben und Tod existiert. Die Medizinstudenten beginnen deshalb, mit dem Nahtod zu experimentieren. Sie alle hatten in ihrer Vergangenheit persönliche Tragödien hinnehmen müssen und wollen durch ein "kurzes Sterben" den Blick ins Jenseits wagen. Doch ihre Taten haben ungeahnte Konsequenzen.

