Ryan Reynolds enthüllt die ursprüngliche Story von Deadpool 3 – der Film sollte nicht einmal Spezialeffekt haben

Die ursprünglichen Pläne für Deadpool 3 sahen ein bescheidenes Budget und keinerlei Spezialeffekte vor. Das offenbarte Ryan Reynolds nun in einem verblüffenden Interview.

Nur noch wenige Wochen trennen uns vom Filmstart von Deadpool & Wolverine, dem großen Marvel-Blockbuster dieses Jahres. Fans versprechen sich viel vom Superheldenstreifen mit Ryan Reynolds als Vierte-Wand-Vandale Deadpool und Hugh Jackman als Vielfraß-Mann Wolverine.

Die ursprünglichen Ideen für Deadpool 3 (was Deadpool & Wolverine laut Regisseur Shawn Levy technisch gesehen gar nicht sein soll, wie Deadline berichtete) sahen aber ganz anders aus.

Ryan Reynolds plante Deadpool 3 ursprünglich als Low-Budget-Film ohne Spezialeffekte

Eigentlich hatte Deadpool-Darsteller Reynolds weniger ein Action-Spektakel, sondern vielmehr einen kunstvollen Film aus drei verschiedenen Perspektiven im Sinn – ähnlich wie der japanische Filmklassiker Rashomon - Das Lustwäldchen. Gegenüber Entertainment Weekly packte er aus:

[Der Film] hatte buchstäblich 5 bis 6 Millionen Dollar Budget und keine Spezialeffekte. Es war einfach ein dialoglastiger Roadtrip mit mir, Dopinder und einigen Sachen, die wir auf dem Weg fanden und aufsammelten. Es sollte kein Event-Film sein. Wenn wir auf dem Weg zu Punkt C gewesen wären, hätten wir es nur bis zum Punkt B geschafft. Das war die seltsamste Sache. Ich mochte es. Ich dachte, das war irgendwie lustig.

Während der Arbeit an The Adam Project holte Reynold schließlich seinen Freund und Kollegen Levy als Regisseur an Bord – und als dann auch noch Superstar Jackman zusagte, wurde dem Projekt endgültig der Blockbuster-Stempel aufgedrückt. In Kürze erfahren wir dann, ob der Film trotzdem das Potential hat, auch auf Filmfestivals Applaus zu bekommen oder lediglich als Popcorn-Unterhaltung herhalten kann.

Wann kommt Deadpool & Wolverine in die hiesigen Lichtspielhäuser?

In Deutschland zieht das Superhelden-Duo aus dem Hause Marvel am 24. Juli 2024 in die Kinos ein. In der Zwischenzeit kann man Deadpool und Deadpool 2 als Vorbereitung bei Disney+ streamen.