Ryan Reynolds hängt in der Matrix fest: Der Trailer zu Free Guy macht mächtig Laune

Der neue Trailer zu Free Guy ist unterhaltsam und verspricht die perfekte Umgebung für Ryan Reynolds. Der Deadpool-Star steckt hier in einer Art Matrix fest, nur witziger.

Ryan Reynolds sieht gleichzeitig sehr normal und unfassbar attraktiv aus. Mit dieser Kombination und außerdem einer besonders energetischen Form der Selbstironie hat er es zu einem der größten Filmstars unserer Zeit gebracht. Free Guy ist wahrscheinlich die perfekte Umgebung für einen Schauspieler wie ihn.

Im neuen Trailer zu der Mischung aus Matrix und Lego Movie brilliert er in einer Art abgeschwächtem Deadpool-Style. Außerdem dabei: Thor 3-Regisseur- und Darsteller Taika Waititi. Seht hier die witzigen und unterhaltsamen zweieinhalb Minuten in der Vorschau:

Der neue Trailer zu Free Guy mit Ryan Reynolds

Free Guy - Trailer 2 (English) HD

Matrix in witzig: Worum genau geht es in Free Guy?

Guy, so heißt Reynolds in dem Film, bemerkt eines Tages, dass er in einer Simulation existiert und stürzt in eine Sinnkrise, so ähnlich wie Keanu Reeves' Neo in dem Science-Fiction-Film Matrix also. In Free Guy regnet es nicht so viel und allgemein ist die Stimmung gelöster, was nicht zuletzt an dem Deadpool-Star liegt, dessen Anwesenheit gar keinen Ernst zulässt, was zugleich Fluch und Segen ist.

Er hat nicht nur Fans: Ryan Reynolds ist gerade der nervigste Star

Guy lebt in einer Art (unblutigen) GTA-Welt, also einem Open World-Spiel, und wird ständig verprügelt und von Autos angefahren, was man halt so macht in Spielen dieses Genres. Reynolds verwandelt das Setting in einen fluffigen Familienfilm, der auch ein bisschen an Lego Movie erinnert. Regie bei dem Spaß führte übrigens Shawn Levy, der unter anderem Nachts im Museum in seiner Vita stehen hat.

Neben Ryan Reynolds: Stranger Things-Star dabei

Vielleicht nochmal kurz zur Besetzung, die kann sich nämlich wirklich sehen lassen. Neben Reynolds und Waititi bereichern Joe Keery und Jodie Comer das Ensemble. Die Namen sagen euch vielleicht nichts, mindestens einen der beiden dürftet ihr aber kennen, je nachdem, welche Serie ihr schaut. Comer spielt preisgekrönt die Villanelle in Killing Eve. Keery ist einer der Sidekicks in Stranger Things. Ich sag nur Steve 'The Hair' Harrington.

Falls ihr also Deadpool ganz witzig fandet, die Matrix-Idee cool und außerdem über Lego Movie lachen könnt, sollte Free Guy auf eure Merkliste wandern. Am 10. Dezember dieses Jahres soll das Ding in die Kinos kommen.

Habt ihr Lust auf Free Guy?