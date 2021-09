Ryan Reynolds hat Rolle in einer der besten 90er-Serien abgelehnt – zum Glück!

Heute ist Ryan Reynolds ein Superstar, doch der Darsteller aus Free Guy und Deadpool hätte vielleicht viel früher berühmt werden können – hätte er nicht eine Rolle abgelehnt.

Auf Gefahr hin, dass ihr euch alt fühlt: Ryan Reynolds arbeitet seit 30 Jahren im Filmgeschäft und erhielt seine ersten größeren Rollen bereits Ende der 90er Jahre. Der Star aus Free Guy und dem kommenden Netflix-Blockbuster Red Notice benötigte trotzdem Jahre, um richtig durchzustarten in der Traumfabrik. Dabei hätte eine Rolle in einer der beliebtesten Fantasy/Horror-Serien der 90er für ihn alles verändern können. Er lehnte sie aber ab.

Ryan Reynolds hat eine Rolle in dieser Kult-Serie der 90er abgelehnt

Im fernen Jahr 2004, als 10 neue Staaten zur EU stießen und die Fuchsjagd in Großbritannien verboten wurde, da startete Blade: Trinity in den Kinos. Anlässlich dessen wurde Hannibal King-Darsteller Ryan Reynolds damals von Moviehole nach seiner Vorbereitung auf den Vampirfilm gefragt und es fiel das Wort Buffy. Ja, genau, wie in Buffy - Im Bann der Dämonen. Wie viele Buffy-Folgen habe er denn zur Vorbereitung geguckt, wurde Reynolds nicht ganz ernst gefragt. Reynolds allerdings gab das zur Antwort:

Guter Gott! Ich hab noch nie eine Folge Buffy geschaut und ich sollte es tun, denn es war das erste Ding, wegen dem ich mich getroffen habe, nachdem ich nach Los Angeles gezogen bin.

Mit anderen Worten: Ryan Reynolds war im Rennen um eine Rolle in Buffy. Aber welche und warum wurde nichts daraus? Der Interviewer fragte damals: War es die Rolle des Xander?

Von allen wichtigen Rollen (Angel, Spike usw.) scheint der witzige Kumpeltyp am naheliegendsten zu sein. Dazu sagte Reynolds vieldeutig:

Jeder sagt das, aber ich werde das niemals öffentlich bestätigen. Ich sag so viel, dass ich die Chance hatte, bei Buffy dabei zu sein, aber 'nein' gesagt habe, weil ich keinen Highschool-Typen spielen wollte.

Ryan Reynolds hat also eine mutmaßlich ziemlich große Rolle in Buffy abgelehnt, einer Serie die 7 Staffeln lang lief, großen Einfluss auf das Genre hatte und als eine der besten Serien der 90er gilt. Weil er keinen Highschool-Typen spielen wollte.

Ryan Reynolds hat damals die richtige Entscheidung getroffen

Ob Reynolds wirklich für Xander im Gespräch war, bleibt nun unserer Spekulation überlassen. Die Rolle ging jedenfalls an Nicholas Brendon. Währenddessen begann der 19-jährige Reynolds den Neustart seiner zuvor bereits aus Frust abgebrochenen Schauspielkarriere im Filmmekka schlechthin.

Bereits kurz nach dem Start von Buffy war er in der Sitcom Ein Trio zum Anbeißen zu sehen, die ihm einem größeren Publikum bekannt machte. Im Endeffekt dürfte diese ein besserer Startblock für seinen Weg zum Hollywood-Olymp gewesen sein. Sie war lang genug, um nicht als Flop zu gelten (4 Staffeln), aber hielt ihn langfristig auch nicht von größeren Projekten ab.

Ein Jahr nach ihrem Ende feierte Ryan Reynolds nämlich seinen Kino-Durchbruch in Party Animals - Wilder geht's nicht!. Auch wenn es noch ein eine Weile dauern sollte, bis er sich als Blockbuster-Star etablierte, erreichte Reynolds in vergleichsweise kurzer Zeit, was aus dem jungen Main-Cast von Buffy höchstens Sarah Michelle Gellar gelungen ist: die Etablierung einer Kinokarriere.

Ein Trio zum Anbeißen war eindeutig die bessere Wahl für Ryan Reynolds – und Nicholas Brendon sowieso der perfekte Xander.



