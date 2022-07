Ryan Reynolds hat seine beste Rolle nach Deadpool gefunden – in neuem Disney+-Trailer

Neben seiner Deadpool-Rolle hat sich Ryan Reynolds letztes Jahr in einen Fußballverein eingekauft. Im Trailer zu einer kommenden Doku-Serie sind die Hintergründe dazu zu sehen.

Vor dem langerwarteten Deadpool 3 hat sich Ryan Reynolds erstmal eine neue Nebenbeschäftigung gegönnt. Anfang 2021 wurde bekannt, dass sich der Star zusammen mit Rob McElhenney in den walisischen Klub Wrexham A.F.C eingekauft hat.

Die Doku-Serie Welcome to Wrexham, die bei uns auf Disney+ erscheinen wird, beleuchtet diesen Prozess und stellt den Fußballverein sowie die Stadt näher vor. Ihr könnt euch jetzt einen Trailer dazu anschauen, in dem es auch einen kleinen Deadpool-Gag gibt.

Welcome to Wrexham - S01 Trailer (English) HD

Doku-Trailer mit Ryan Reynolds entwirft mitreißende Sport-Geschichte

Der Wrexham-Fußballverein gilt als unterklassiger Klub, der durch die Beteiligung von Ryan Reynolds einen neuen Schub bekommen soll. In der besten Rolle nach Deadpool (als er selbst) hat der Star das dramatische Potenzial dieser Ausgangslage erkannt, um die Geschichte in der kommenden Doku-Serie als mitreißendes Sport-Event zu verpacken.

In den USA wird Welcome to Wrexham bei FX im TV laufen und auf Hulu zum Streamen veröffentlicht. Durch die Rechtelage müsste die Serie bei uns dann zu Disney+ kommen. Ein deutscher Termin steht aktuell aber noch nicht fest.

Habt ihr Lust auf die Doku-Serie über den Wrexham-Fußballverein mit Ryan Reynolds?