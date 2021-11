Ryan Reynolds spielt gerade seine beste Rolle (und es ist nicht Deadpool)

Ryan Reynolds hat 2021 eines der größten Jahre seiner Karriere mit Free Guy, Red Notice und Killer's Bodyguard 2. Seine beste Rolle spielt der Deadpool-Star aber gerade woanders.

Ryan Reynolds hat seit Deadpool 2016 einen beeindruckenden Aufstieg hingelegt, der dieses Jahr insbesondere mit den Starts von Free Guy und Red Notice einen neuen Höhepunkt erreicht. Während Hollywoods König der Selbstvermarktung mit Marvel Studios an der stimmigen Disney-fizierung von Deadpool 3 feilt, spielt Reynolds auch noch seine bisher beste Rolle. Gemeint ist nicht etwa der maskierte Witzbold vom Dienst. Seine Bandbreite beweist der Kanadier vielmehr als Ryan Reynolds, Besitzer eines Fußballclubs.

Ryan Reynolds ist nebenbei ein gewiefter Geschäftsmann

Fußballvereins-Boss Ryan Reynolds ist, um mal in Pokémon-Fachtermini zu sprechen, die Entwicklungsstufe nach Gin-Produzent Ryan Reynolds. 2018 kaufte der Schauspieler Anteile an Aviation Gin, zwei Jahre später wurde die Marke für 600 Millionen Dollar verkauft. Nach Abschluss dieser betriebswirtschaftlichen Evolution wandte sich Reynolds dem Sport zu.



Ryan Reynolds und Rob McElhenney im Stadion des Wrexham AFC:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Inspiriert von der Netflix-Doku Sunderland 'Til I Die begab er sich mit seinem Geschäftspartner/Fußballbrudi Rob McElhenney (It's Always Sunny in Philadelphia) auf die Suche nach einem britischen Traditionsclub. Reynolds und McElhenneys erklärtes Ziel war die Produktion einer dramatischen Fußball-Doku. Der Weg zum Ziel beinhaltete den Kauf eines Vereins. Auserwählt wurde der walisische Wrexham AFC. Im Februar wurde die Übernahme im Wert von 2,75 Millionen Euro von den zuständigen Behörden durchgewunken.

Wrexham spielt rund 5 Stationen unterhalb der Premier League. Unter den neuen Besitzern gab es laut New York Times bereits größere Investitionen in Spieler-Transfers und runderneuerte Trainings-Räumlichkeiten. Vergangene Woche konnten Reynolds und McElhenney nun erstmals vor Ort erfahren, wie es sich anfühlt, Herzblut in den Lieblingsclub zu stecken und ihn anschließend verlieren zu sehen.

Ryan Reynolds besuchte zum ersten Mal ein Wrexham-Spiel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von den Fans gab es Beifall als Begrüßung:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für Reynolds und McElhenny war die 3:2-Niederlage eine Achterbahnfahrt der Gefühle, wie der Detective Pikachu-Star bei Instagram tief berührt zusammenfasste:

Fußball ist atemberaubend, herzzerreißend, umwerfend, Maschinenpistolen-artig die Seele abstumpfend, das Böse und die Schönheit und ich werde niemals wieder schlafen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ryan Reynolds, der Fußballmäzen, ist interessanter als Ryan Reynolds, der Schauspieler

Welche Reynolds-Rolle wird schon mit solch unterschiedlichen Gefühlen assoziiert? Davon abgesehen bleibt seine Entwicklung als Geschäftsmann um ein vielfaches Interessanter als die Schauspielkarriere.

Reynolds' Rollenwahl folgt seit der Deadpool-Wiederbelebung dem gleichen, betont witzigen Muster. Seine andere Karriere ähnelt dafür einem gewieften Strategiespiel.

Aufgabe der neuen Besitzer: Eine Kampagne gegen Rassismus

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Reynolds springt auf aktuelle Trends auf (der Gin-Hype, Sportdokus) und macht sie sich äußerst clever zu Nutze. Er nutzt sich, den Star Ryan Reynolds, als Sprachrohr für seine Werbebotschaften, geht dem Handelsvertreter-Vibe von Dwayne Johnson allerdings aus dem Weg. Dessen Instagram-Posts bieten zwischen Whisky-Emojis und Energy Drink-Erwähnungen kaum noch werbefreie Zonen.

Gezielt, durchdacht und einigermaßen witzig werben hingegen Reynolds und McElhenney für ihren Club und damit indirekt schon für die Doku-Serie, die sie für den US-Sender FX drehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die möglichen realen Konsequenzen bereichern die Angelegenheit allerdings um eine Grundspannung, die kein Reynolds-Film der letzten Jahre bietet. Da schwingt etwas Unangenehmes mit, wenn Hollywood-Stars in einen kleinen Club einsteigen und ihn ins Licht der Weltöffentlichkeit ziehen.

Die beiden Stars sind schließlich auch gewinnorientierte Geschäftsmänner, die Wahl von Wrexham folgt präzisen Kalkulationen. Was, wenn diese Rechnung nicht schnell genug aufgeht?

Im Hintergrund warten immer die Kameras der Doku-Serie:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das nennt man Risiko und dieses Risiko ist es, das Ryan Reynolds Schauspielkarriere schon lange abhanden gekommen ist. Er weiß, was er vor der Kamera kann, er weiß, was die Zuschauenden wollen. Also spielt er Deadpool 1-100.

Seine Rolle als Clubbesitzer hingegen bedeutet unentdecktes Land für ihn und für uns. Und genau das macht sie so gut.



Wann kommt der nächste Ryan Reynolds-Film?

Schon bald wird Reynolds mal wieder als Schauspieler reüssieren. Dann spielt er in Red Notice an der Seite von Dwayne Johnson und Gal Gadot. Der bisher teuerste Netflix-Film startet am 12. November 2021 bei dem Streaming-Dienst.

Hier gibt's den Trailer für Red Notice:

Red Notice - Trailer 2 (Deutsch) HD

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.