Ryan Reynolds verdankt Blake Lively Deadpool-Erfolg – aber seine Kritik an Hollywood dazu ist rätselhaft

Im Interview verrät Ryan Reynolds, dass seine besten Ideen für Deadpool & Co. von Blake Lively stammen. Seine Kritik an Hollywood, das ihre Beteiligung verschweigen soll, wirft aber Fragen auf.

Spätestens mit dem derben Marvel-Antihelden Deadpool hat sich Ryan Reynolds eine Paraderolle geschaffen, in die er viel persönliches Herzblut steckt. Es war schon bekannt, dass der Megastar auch an den Drehbüchern und Dialogen der Filme mitarbeitet, wobei er bei Teil 2 auch als Co-Autor gelistet wird.

In einem aktuellen Interview zu seinem neuen Film Free Guy hat Reynolds jetzt verraten, dass er die besten Ideen für seine größten Erfolge in Wahrheit seiner Ehefrau Blake Lively verdankt. Gleichzeitig übt er offene Kritik am Hollywood-System, die Verständnis und Fragen zugleich aufwirft.

Ryan Reynolds wirft Hollywood Sexismus im Umgang mit Blake Lively vor

Wie IndieWire berichtet, hat der Schauspieler im Gespräch mit dem US-Radiosender SiriusXM zum ersten Mal erzählt, wie viele seiner besten Ideen er Blake Lively verdankt:

Sie hat mir bei Deadpool so sehr geholfen, bei allen Arten von Filmen, die große Erfolge waren. [...] Ich schreibe an vielen meiner Filme. Es war lange Zeit ein Überlebensmechanismus für mich. Manchmal wird mir das angerechnet, manchmal nicht. [...]

[...] Ich habe eine Menge großartige Sachen geschrieben, die eigentlich von Blake waren; Blake sprang ein, schnappte sich die Tastatur und [sagte]: 'Was ist damit?' Und ich würde sagen: 'Das ist unglaublich' [...]

Schaut hier noch einen Trailer zu Free Guy mit Ryan Reynolds:

Free Guy - Offizieller Trailer (Deutsch) HD

Dass wir jetzt erst davon mitbekommen, schiebt Ryan Reynolds in dem Interview auf die sexistischen Mechanismen Hollywoods:

Vielleicht liegt es daran, dass das Geschäft von Natur aus sexistisch ist. Ich sage oft: 'Sie hat das geschrieben, Blake hat das geschrieben, nicht ich. Das war sie.‘ Und es ist so, dass sie die Geschichte dann später immer so erzählen, als hätte ich das geschrieben.

Ryan Reynolds' Hollywood-Kritik wirft Fragen auf

Auch wenn die Begründung des Stars ehrlich und nachvollziehbar klingt, verwundert es schon, dass Ryan Reynolds dazu nicht schon früher Klartext gesprochen hat. Gerade ein Megastar wie er dürfte weniger Schwierigkeiten haben, den Einfluss von Blake Lively auf seine Arbeit und Erfolge offiziell anerkennen zu lassen.

Hatte er bislang Angst, dass ihm kritische Aussagen gegenüber Hollywood Schwierigkeiten in seiner Branche einbringen könnten? Aber warum enthüllt er diese Info über den wichtigen Einfluss seiner Frau dann jetzt so nebenbei in einem Interview, das im Anschluss garantiert in den Nachrichten landet?

Schaut hier noch einen witzigen Promo-Clip zu Free Guy:

Free Guy-Clip: Next Level Reynolds (English) HD

Wir bleiben mal gespannt, ob und welche Konsequenzen die aktuellen Aussagen von Reynolds zu Blake Lively und Sexismus in Hollywood noch mit sich bringen. Im Kino könnt ihr den Deadpool-Star in Free Guy dann wieder ab dem 12. August sehen.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

Was haltet ihr von Ryan Reynolds' Aussagen?