Schräger als Loki: Neue Marvel-Serie bei Disney+ ist die totale Eskalation des Multiversums

Die neue Marvel-Serie What If...? lässt das Multiversum eskalieren und läutet nach Loki ein aufregendes neues Kapitel im MCU ein. Was euch in der Welten, Realitäten und Genres erforschenden Serie auf Disney+ erwartet, erfahrt ihr hier.

Das Finale von Loki liegt nun schon einige Wochen hinter uns, da steht auch schon die nächste spektakuläre Serie aus dem Hause Marvel Studios in den Startlöchern. What If...? schlägt aber eine ungewöhnliche Richtung ein und präsentiert uns die Welt des MCU in animierter Form.

Loki ließ das Mulitversum eskalieren. In What If...? bekommen wir zum zum ersten Mal einen Einblick, wie dieses Konstrukt aus unendlich vielen alternativen Realitäten überhaupt aussieht und welche kreativen Möglichkeiten sich daraus für das Marvel Cinematic Universe in Zukunft ergeben können.

Neue Marvel-Serie bei Disney+: Hier könnt ihr What If...? schauen

Wir haben bereits vorab die ersten drei Folgen von What If...? sehen können und verraten euch hier, was euch in der neuen Marvel-Serie auf Disney+ erwartet – natürlich ohne Spoiler.

Die neue Marvel-Serie: Ein Konzept mit unendlichen Möglichkeiten

What If ...? ist eine von der gleichnamigen Comic-Reihe inspirierte Anthologie-Serie. Das heißt: jede Folge erzählt eine neue und in sich geschlossene Geschichte, die alternative Verläufe bekannter MCU-Geschehnisse aufgreift. Dabei erwarten uns unterschiedlichste Genres von Marvel-Action über Heist-Comedy bis hin zum düsteren Krimithriller.

Als Erzähler fungiert das kosmische Wesen The Watcher, dessen Spezies bereits in Guardians of the Galaxy Vol. 2 einen Kurzauftritt hatte. In bester Twilight Zone-Manier stellt der Watcher mit sonorer Stimme zu Beginn jeder Folge das jeweilige Multiversums-Szenario vor.

Andere Entscheidungen und alternative Handlungsabläufe erschaffen unendliche Realitäten, die von der uns bekannten mal leicht und mal drastisch abweichen. Diese "Was wäre wenn"-Fragen erforschte schon Loki mit dem Auftritt seiner Varianten. Das Multiversum mit all seinen Realitäten bietet zahllose Möglichkeiten, Bekanntes aus dem MCU neu zu arrangieren und kreative Experimente zu wagen.

What If...? Folge 1: Captain Carter bittet zum Tanz

Was wäre, wenn Peggy Carter anstelle von Steve Rogers das Supersoldaten-Serum erhalten hätte? Dieser Frage widmet sich der Auftakt von What If...?, der sich an den Ereignissen des ersten Captain America-Films orientiert – nur gibt es hier nun Captain Carter, die den Vibranium-Schild mit Union Jack-Gravur trägt.

Ihr aufregendes Abenteuer als Superheldin im Zweiten Weltkrieg scheint aber nur der Beginn von Captain Carters Geschichte zu sein. Denn im Verlauf der Serie könnte sie als verbindendes Element noch öfter in Erscheinung treten, wie Produzent Brad Winderbaum im Rahmen einer Pressekonferenz anteast.

What If...? Folge 2: Heist-Spaß mit T'Challa

Nach dem Auftakt überrascht die Marvel-Serie in Folge 2 mit einen neuen kreativen Szenario und einem Wechsel ins Heist-Genre, das uns die Welt der Guardians of the Galaxy mit ganz neuen Augen sehen lässt.

© Marvel Studios / Disney+ T'Challa in What If...?

Denn hier ist es nicht Peter Quill, sondern T'Challa, der als Kind von Yondus Ravager-Truppe entführt wird. Der Prinz aus Wakanda bringt als alternativer Star-Lord enorme Veränderungen für den bekannten Marvel-Status Quo.

What If...? Folge 3: Ein packender Avengers-Krimi

Den bisher größten Stilwechsel vollzieht die 3. Folge von What If...?, die mit einem großen Schock beginnt. Nick Fury ist gerade dabei, seine Mitglieder für das Avengers-Team zu rekrutieren, da beginnen potenzielle Kandidaten einer nach dem anderen unter mysteriösen Umständen umzukommen. Statt eines epischen Team-Ups wird der erste Avengers-Film zum düsteren Krimi umgewandelt, in dem ein Killer aufgespürt werden muss.

© Marvel Studios / Disney+ Nick Fury und Hawkeye in What If...?

In dieser Folge findet What If...? genau die richtige Balance zwischen Bedrohlichkeit, Spannung und Humor und zeigt wie schmal der Grat zwischen Gut und Böse ist und wie leicht die gesamte Avengers Initiative in sich hätte zusammenbrechen können.

What If...? auf Disney+: Die neue Marvel-Serie ist für das MCU von großer Bedeutung

Beeindruckend ist vor allem der enorme Sprecher:innen-Cast. Bis auf einige Ausnahmen leihen über 50 MCU-Darsteller:Innen den Marvel-Figuren ihre bekannten Stimmen, wodurch die Animationsserie noch stärker wie ein neues Kapitel im MCU wirkt – das trifft natürlich auch auf die deutsche Synchronfassung zu.



Dass es sich hierbei um eine Serie im CG-Animationsstil handelt, sollte Fans auf keinen Fall abschrecken. Denn What If...? ist viel mehr als ein kreatives Gedankenspiel und enger mit dem MCU verknüpft, als gedacht.

Brad Winderbaum verspricht, dass What If...? für das epische Multiversums-Kapitel des MCU genauso wichtig sein soll, wie zuletzt Loki. Und wer weiß: vielleicht gibt es nach What If...? ja ein Wiedersehen mit den alternativen Marvel-Charakteren in den Live Action-Filmen und -Serien des MCU. Das ist aktuell aber noch ein rein spekulativer Fanwunsch.

© Marvel Studios / Disney+ Auch Loki tritt in What If...? auf

Das Konzept alternative Verläufe des MCU-Kanons durchzuspielen macht verdammt viel Spaß – vor allem für Fans der jeweiligen Filme und Figuren, die hier neu interpretiert werden. Nach jeder Episode bleibt das aufregende Gefühl zurück, welches Szenario und welches Genre wohl als nächstes an der Reihe ist.



Denn nach den ersten drei Folgen wird sich What If...? in noch weitaus abgedrehtere Gefilde vorwagen. Dazu gehört die Realität einer Marvel-Zombie-Apokalypse voller untoter und fleischhungriger MCU-Charaktere. Ein unwürdiger Thor, der Party macht und ein finsterer Doctor Strange sind weitere Multiversums-Highlights, die uns noch erwarten.

Das Multiversum wird die nächsten Phasen des Marvel Cinematic Universe bestimmen, wie einst die Infinity Steine und wird in Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness, Ant-Man and the Wasp: Quantumania und natürlich der 2. Staffel von Loki weiter erforscht. Und wenn What If...? ein Indikator dafür ist, welch kreativer Rundumschlag hierbei möglich ist, dann erwartet uns die aufregendste Marvel-Phase bisher.

Die 1. Staffel von What If...? umfasst 9 Episoden, die seit dem 11. August 2021 immer mittwochs bei Disney+ ausgestrahlt werden.

Freut ihr euch auf die animierte Marvel-Serie What If?