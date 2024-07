Ryan Reynolds verzichtetete bei Deadpool auf sein Gehalt – um ein ärgerliches Verbot zu umgehen

Weil seine Co-Autoren nicht mit ans Set von Deadpool durften, musste Ryan Reynolds kreativ werden. Das kostete den Marvel-Star ein paar Super-Moneten.

In wenigen Tagen gibt es ein Wiedersehen mit Super(anti-)held Deadpool (Ryan Reynolds). An der Seite von Wolverine (Hugh Jackman) stürzt er sich im Rahmen von Deadpool & Wolverine in ein multidimensionales Marvel-Abenteuer, von dem vielleicht sogar das gesamte MCU abhängt.

Für Reynolds stellte allerdings schon sein erster Deadpool-Film ein gewaltiges Abenteuer dar, für das er persönlich bereit war, ein finanzielles Opfer zu bringen.

Ryan Reynolds bezahlte seine Deadpool-Autoren, um mit ihm am Set zu sein

Wie weit der Deadpool-Darsteller ging, um auf kreativer Ebene möglichst viel aus seinem frechen Vierte Wand-Vandalen herauszuholen, erzählte er in einem New York Times -Interview:

Kein Teil von mir dachte, dass Deadpool ein Erfolg werden würde, als er endlich grünes Lichte erhielt. Ich habe sogar darauf verzichtet, für den Film bezahlt zu werden, um ihn zurück auf die Leinwand zu bringen: Sie ließen meine Co-Autoren Rhett Reese und Paul Wernick nicht ans Set, deshalb nahm ich die Gage, die ich übrig hatte und bezahlte sie, um mit mir am Set zu sein. Defacto konnten wir so einen Writers' Room bilden.

20th Century Studios Deadpool

Damit erzählte Reynolds allerdings nichts komplett neues. Wie die Los Angeles Times schreibt, offenbarten Reese und Wernick seine Großzügigkeit bereits 2016 in einem Podcast. Weiter beschrieb der Deadpool-Star seine Prioritäten folgendermaßen:



Ich glaube, einer der großen Feinde der Kreativität ist zu viel Zeit und Geld, und bei dem Film hatten wir weder Zeit noch Geld. Das führte wirklich dazu, sich abseits vom Spektakel auf die Charaktere zu konzentrieren, was in einem Comic-Buch-Film schwieriger durchzuführen ist. Ich war so investiert in jedes Mikro-Detail.

Wann kommt Deadpool & Wolverine ins Kino?

Wer Deadpool & Wolverine im Kino miterleben möchte, muss sich nur noch bis zum 24. Juli 2024 gedulden. Wer vorher Hausaufgaben machen will, kann die ersten beiden Deadpool-Filme bei Disney+ streamen.