Deadpool & Wolverine muss das größte Marvel-Versprechen nach 10 Filmen endlich einlösen – sonst ist das Multiversum verloren

Mit Deadpool & Wolverine erwartet uns in wenigen Wochen das größte Marvel-Highlight des Jahres – und die bisher beste Chance darauf, endlich das Multiversum in voller Pracht zu erleben.

Deadpool & Wolverine hat eine gewaltige Bürde zu tragen. Als einziger Kinofilm, den das Marvel Cinematic Universe (MCU) in diesem Jahr hervorbringt, soll er im Alleingang das in letzter Zeit geschwundene Interesse an Superhelden-Blockbustern wiederbeleben. Bisher sieht alles danach aus, dass er aus Box-Office-Sicht alle Erwartungen übertreffen wird.

Auch für mich ist Deadpool & Wolverine der große Hoffnungsträger, der das MCU retten muss. Aber nicht aus finanzieller, sondern aus kreativer Sicht. Denn nach 19 Live-Action-Projekten der Multiverse-Saga will ich endlich das Multiversum sehen! Und das bevorstehende Superhelden-Team-Up könnte mir diesen Wunsch endlich erfüllen.

Vor Deadpool & Wolverine: Ein ernüchtertes Fazit nach 10 Filmen der Multiverse Saga

Nach dem fulminanten Avengers 4: Endgame begann mit der anschließenden 4. Phase des MCU offiziell die sogenannte Multiverse-Saga. 10 Filme und 9 Serien später haben wir von dem titelgebenden Multiversum aber überraschend wenig zu Gesicht bekommen. Oder wie Doctor Strange es ausdrücken würde: "Das Multiversum ist ein Konstrukt, über das wir erschreckend wenig wissen."

Von den bisherigen Multiverse-Saga-Projekten befassten sich gerade mal vier Filme und eine Serie konkret mit dem Multiversum. Das Konzept mehrerer alternativer Realitäten und Universen ist eigentlich ein unerschöpflicher Brunnen kreativer Möglichkeiten – und bis heute warte ich vergeblich darauf, dass das MCU daraus schöpft.

Disney Andrew Garfields Peter Parker landet im MCU

Denn seien wir mal ehrlich: Wirklich viel vom Multiversum haben wir bis dato nicht gesehen. Spider-Man: No Way Home zeigte uns zwar Bösewichte und Spider-Men unterschiedlicher Universen, versammelte diese aber alle in der uns bekannten Realität des MCU. Gleiches gilt auch für die Disney+ Serie Loki, die zwar alle wichtigen Mechanismen des Multiversums erklärt und visualisiert, aber letztendlich wenig Interesse an fremden Welten zeigte.

Auch Ant-Man and the Wasp: Quantumania hatte bis auf den Schurken Kang und einen kurzen Blick auf seine unzähligen Varianten wenig multiversales Spektakel zu bieten. Erstmals Doctor Strange in the Multiverse of Madness traute sich in das Multiversum hinein, doch am Ende hat der Film tatsächlich nur eine alternative Welt, Erde 838, erzählerisch erforscht. Ein kurzer Abstecher in ein X-Men-Universum am Ende von The Marvels ist leider auch kaum der Rede wert.

Nachdem die drei Phasen umspannende Multiverse-Saga bereits ihre Halbzeit erreicht hat, fällt mein Fazit als Marvel-Fan ernüchtert aus. Die einzige Ausnahme bildet die Animationsserie What If...?, die mit ihren alternativen Geschichtsverläufen mehr als deutlich macht, was die Live-Action-Projekte vermissen lassen. Könnte Deadpool & Wolverine jetzt endlich das Ruder herumreißen?

Mit Deadpool & Wolverine muss das MCU endlich das Potenzial des Multiversums ausschöpfen

Versteht mich nicht falsch: Dass uns bereits einige alternative Versionen bekannter Superheld:innen (oder Schurk:innen) präsentiert wurden, ist natürlich interessant und ich fieberte jedem Cameo mit Spannung entgegen. Doch möchte ich viel lieber andere Universen bereisen, mit denen das MCU sein kreatives Potenzial richtig ausschöpfen kann.

Disney Ab ins Multiversum!

Ein Universum, in dem alle Superheld:innen Zombies sind? Ein Universum, in dem korrupte Superschurk:innen, die Menschheit versklaven? Oder ein Universum, in dem die Avengers aus sprechenden Tieren bestehen? So etwas will ich sehen. Und deshalb ist Deadpool & Wolverine meine große Hoffnung. Denn wer wäre für völlig bizarre und abgedrehte Ideen besser prädestiniert als der Meta-Antiheld Wade Wilson (Ryan Reynolds).

Aus den Trailern wissen wir bereits, dass der erste MCU-Film mit Deadpool in der Hauptrolle tatsächlich alternative Universen erforschen wird. Immerhin stammen die Titelhelden Deadpool und Wolverine (Hugh Jackman) aus einem völlig anderen Filmuniversum und treffen auf alternative Versionen von Superheld:innen und Bösewicht:innen früherer Marvel-Kapitel aus dem Hause 20th Century Fox.

Dass der Haupt-Trailer zu Deadpool & Wolverine mit einem vielversprechenden Sprung in ein magisches Portal endet, ließ bereits mein Herz höher schlagen und weckte in mir die Hoffnung, dass ich endlich den Multiversum-Trip sehen werde, den ich mir seit Jahren wünsche.

Ob Deadpool & Wolverine wirklich das große Versprechen der Multiverse-Saga erfüllen wird und die Weiten der Comic-Universen erforscht, bleibt bis zum Kinostart noch ein streng gehütetes Geheimnis. Und genau das lässt mich auf das Beste hoffen.

Deadpool & Wolverine startet am 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos.