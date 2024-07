Samstag im TV: Absoluter Sci-Fi-Geheimtipp, der euch auf geniale Weise den Kopf verdreht

Am Samstag kommt ein merkwürdiger Film im TV, der noch viel zu unbekannt ist. Seltsamer als in diesem Sci-Fi-Streifen wird es wohl erst einmal lange Zeit nicht mehr.

Wenn ihr mal wieder einen echten Feel-Good-Film sehen wollt, seid ihr hier falsch. Habt ihr aber Lust auf richtig fiese Mindgames und einen extrem surrealen wie beunruhigenden Film, seht euch unbedingt Vivarium an. Der Sci-Fi-Streifen kommt am Samstagabend im TV und ist noch ein echter Geheimtipp.

Am Samstag im TV: Darum geht's in Vivarium mit Imogen Poots und Jesse Eisenberg

Gemma und Tom (Jesse Eisenberg und Imogen Poots) sind ein junges Pärchen und suchen ein gemeinsames Zuhause. Aus einer Laune heraus besichtigen sie ein Haus in der Vorstadtsiedlung Yonder. Dort gleichen sich die Häuser aber nicht nur wie ein Ei dem anderen, auch der Immobilienmakler macht auf die beiden einen extrem seltsamen Eindruck und verhält sich äußerst merkwürdig.

Als Gemma und Tom wieder fahren wollen, finden sie den Weg nicht mehr zurück. Stattdessen kommen sie immer wieder beim Haus Nummer 9 an. Weil ihnen das Benzin ausgeht, müssen sie widerwillig dort übernachten. Selbst das Abfackeln des Hauses ändert nichts – es kehrt einfach zurück. Davor steht plötzlich ein Paket, in dem sich ein Baby befindet. Mit dem Versprechen, dass das Pärchen wieder "freigelassen" würde, wenn sie sich um das Kind kümmern.

In Vivarium werden Imogen Poots und Jesse Eisenberg Eltern wider Willen.

Vivarium spielt mit Erwartungen sowie Klischees und haut am Ende nochmal richtig rein



Vivarium versteht sich ganz hervorragend darauf, ein immer bedrohlicheres, stets verwirrendes und seltsames Gefühl beim Publikum zu erzeugen. Wir wissen zu keinem Zeitpunkt, was hier eigentlich los ist und mit jedem weiteren Kuriosum, das dazu kommt, wird das Gesamtbild nur noch merkwürdiger.

Dadurch entfaltet sich nicht nur ein Gefühl der Hilflosigkeit, sondern natürlich auch eine gewisse Faszination und gespannte Erwartungshaltung, wie es weiter- und ausgeht. Um euch nicht selbst in die Pfanne zu hauen, empfiehlt es sich, Vivarium mit möglichst wenig Vorwissen um die Story anzuschauen. Darum spoilern wir an dieser Stelle auch nicht das Ende, das es wirklich in sich hat.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Vivarium?

Der Mindgame-Film mit Imogen Poots und Jesse Eisenberg wird am Samstag, dem 6. Juli 2024 von RTL ZWEI um 22:20 Uhr ausgestrahlt. Eine Wiederholung ist aktuell erstmal nicht geplant.

Aber ihr könnt euch Vivarium natürlich auch online reinziehen. Als Teil einer Streaming-Flatrate ist der Film nirgends im Abo, aber es gibt ihn bei den herkömmlichen On Demand-Plattformen Amazon, Apple TV, Google, Maxdome oder Magenta TV.

