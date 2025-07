Scarlett Johansson war während eines gesamten Avengers-Drehs schwanger – so reagierten ihre Co-Stars

Scarlett Johansson liebt ihren Job. Deshalb war sie sehr froh, dass ihre Schwangerschaft sie nicht einschränkte, während sie einen Avengers-Film gedreht hat.

Während der Schwangerschaft wird es ab einem gewissen Zeitpunkt schwierig bis unmöglich für eine Frau, noch zu arbeiten. Bei einem Job wie dem von Scarlett Johansson als Black Widow gilt dies besonders. Immerhin ist die Marvel-Superheldin Black Widow für ihre Actionsequenzen bekannt. In Marvel's The Avengers 2: Age of Ultron gilt dies keinen Deut weniger und das, obwohl Scarlett bei Drehbeginn bereits im 5. Monat war.

Für den restlichen Cast von Age of Ultron war es ein Vergnügen, mit Scarlett zusammenzuarbeiten

Während der Promotour sprachen die Avengers-Darsteller 2015 mit Nightline von ABC . Dabei kam auch Johanssons Schwangerschaft zur Sprache, wobei die Herren der Runde sie sehr positiv auf ihre Arbeitsmoral und ihren allgemeinen Umgang ansprachen. Besonders Chris Evans und Robert Downey Jr. hatten herzliche Worte für ihre Kollegin:

Ich habe noch nie eine Frau getroffen, die so glücklich war, schwanger zu sein, wie Scarlett.

Du hast großartige Arbeit abgeliefert, während du schwanger warst.

Im Film wurde Johansson Umstand retuschiert, sodass das Publikum davon nichts mitbekommen hat. Natürlich schritt im Laufe der Dreharbeiten auch die Schwangerschaft voran. Da ein Filmdreh meist mehrere Monate dauert, war Johansson am Ende der Dreharbeiten auch am Ende der Schwangerschaft. Auch hier hatte Captain America-Darsteller Chris Evans noch einmal lobende Worte:

Am letzten Drehtag konnte sie kaum einen Satz zusammenbringen, aber sie hatte es perfekt getimed.

Für Johansson selbst war die Schwangerschaft während des Drehs ebenfalls zu einer schönen Erfahrung geworden. Sie bezeichnete die Dreharbeiten als großartig und sich selbst als glücklich, dass sie einen gemütlichen und schönen Job hatte, zu dem sie jeden Tag gerne ging.

Kurz nach den Dreharbeiten war es dann so weit und ihr erstes Kind kam zur Welt. Damit wurde ihre Tochter noch vor der Premiere von Age of Ultron geboren.