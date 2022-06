Scarlett Johanssons spielt größte Rolle seit dem Marvel-Ausstieg an der Seite einer Schauspiel-Legende

Scarlett Johansson hat seit Black Widow keine Marvel-Leinwandauftritte mehr. Macht nichts. Ihr nächstes Projekt mit einer Schauspiel-Königin klingt schon jetzt grandios.

Scarlett Johansson hatte seit Black Widow keine Marvel-Auftritte mehr. Das bedeutet für die Hollywood-Veteranin aber kein Karrieretief. Demnächst wird sie ihre größte Rolle seit dem MCU-Aus für Natasha Romanoff antreten. Das liegt unter anderem am illustren Cast. Etwa Johanssons legendärer Kollegin Kristin Scott Thomas (Mission: Impossible).

Wer braucht das MCU? Scarlett Johanssons neuer Film verspricht Schauspiel-Gold

Bei dem Film handelt es sich laut Deadline um My Mother's Wedding, bei dem Thomas auch ihr Regiedebüt ableistet. Die Schauspielerin hat sich seit den 80er Jahren auf Bühnen und Leinwänden einen Weltklasse-Status erarbeitet. Zu sehen war sie neben Mission: Impossible etwa in Bitter Moon, Gosford Park oder Der englische Patient.

Über Story und Rollen sind bisher noch keine Informationen bekannt. Johannson und Thomas leisten im illustren Cast aber noch Sienna Miller (American Sniper) und Emily Beecham (Cruella) Gesellschaft.

Wann kommt Scarlett Johanssons neuer Film in die Kinos?

Wann genau My Mother's Wedding in die Kinos kommt, ist noch nicht bekannt. Da der Film gerade gedreht wird, scheint eine Veröffentlichung vor Sommer 2023 unwahrscheinlich. Johansson soll außerdem bald in Wes Andersons Liebeskomödie Asteroid City zu sehen sein.

Freut ihr euch auf Scarlett Johanssons nächsten großen Film?