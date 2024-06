"Schaue den ganzen Tag nichts anderes": Internet flippt wegen Will Smith-Video aus, das ihn beim Bad Boys 4-Dreh zeigt

Action-Fans können endlich Bad Boys 4 im Kino sehen. Ein Will Smith-Video von den Dreharbeiten bekommt allerdings fast noch mehr Aufmerksamkeit.

Oscar-Kontroverse oder nicht, Will Smith hat Millionen von Fans, die ihn insbesondere in gut inszenierten Action-Filmen lieben. Und genau das verspricht ein extrem rasantes Video vom Bad Boys 4: Ride or Die-Dreh, das gegenwärtig im Internet die Runde macht. Es sieht aus wie ein Ego-Shooter. Mit Smith als Spielfigur.

Will Smith-Video vom Bad Boys 4-Dreh begeistert mit blitzschneller Action-Kamera

In dem Video, das ihr euch nachfolgend anschauen könnt, ist Smiths Figur Mike Lowry in einer Schießerei zu sehen. Die Besonderheit: Die Kamera ist an seinen Körper montiert und wechselt blitzschnell zwischen seiner Perspektive und einem Blickwinkel auf sein Gesicht, während er seine Gegner dezimiert. Die Fans sind begeistert.

"Ich schaue den ganzen Tag nichts anderes", schreibt ein Fan etwa, ein anderer kommentiert: "Dieses Video hat vermutlich mehr Tickets verkauft als der Trailer mit seinen 80 Quadrilliarden Views". Ein Dritter feiert die "einzigartige Perspektive", die die Kameratechnik dem Zuschauer verschafft.

Bad Boys fesselt in der Tat mit Lachtränen und Explosionen. Die Action ist für die meisten Fans ein großer Reiz des Films. Wenn sie dabei so halsbrecherisch daherkommt wie in dem Set-Video – umso besser!

Bad Boys: Ride or Die läuft seit dem 5. Juni 2024 in den deutschen Kinos.

