Schauriger Netflix-Horror: In His House wird die eigene Wohnung zum Albtraum

Passend zu Halloween veröffentlicht Netflix Ende Oktober einen neuen Horrorfilm. Im Trailer zu His House werden die eigenen vier Wände für ein Flüchtlingspaar zum Albtraum.

Wer sich sein Halloween-Filmprogramm für Oktober 2020 schon zusammengestellt hat, bekommt von Netflix womöglich nochmal Nachschub. Ende Oktober veröffentlicht der Streamingdienst noch einen Genre-Film, der euch einen Schauer über den Rücken jagen dürfte.

In His House wird die neue Unterkunft eines jungen Flüchtlingspärchens zum Albtraum, in dem das Grauen direkt hinter den eigenen Wänden zu lauern scheint. Zu dem Debüt von Regisseur Remi Weekes, das dieses Jahr beim Sundance Film Festival Weltpremiere feierte und dort ziemlich euphorisch aufgenommen wurde, ist jetzt auch ein Trailer erschienen.

Netflix' His House verwandelt die eigenen vier Wände in puren Horror

In der Geschichte geht es um ein Paar (Sope Dirisu und Wunmi Mosaku), das aus dem vom Krieg erschütterten Sudan nach England geflüchtet ist. Hier bekommen die beiden ein heruntergekommenes Haus als Unterkunft gestellt, in dem sich plötzlich die seltsamen Vorfälle häufen.



Schaut den Trailer zu His House bei Netflix

His House - Trailer (Deutsch) HD

Anscheinend sorgt eine böse Macht in dem Haus dafür, dass die Hauptfiguren von gruseligen Erscheinungen verfolgt sowie nach und nach gegeneinander aufgehetzt werden. Das Grauen des Krieges aus der Heimat manifestiert sich in der neuen Heimat offenbar in einem noch viel größeren Schrecken und dürfte auch als Metapher für die generelle Verunsicherung und Angst von Flüchtlingen stehen.

Mit dabei ist auch noch Doctor Who-Star Matt Smith, der den zuständigen Sozialarbeiter der Protagonisten spielt.

Der erste Trailer zu His House verspricht auf jeden Fall schon ein schauriges Seherlebnis für Halloween. Dabei erinnern die Bilder und vor allem der Score schon jetzt an den Stil der letzten Regiearbeiten von Jordan Peele (Get Out, Wir). Kurz vor Halloween selbst, ab dem 30. Oktober 2020, könnt ihr His House dann bei Netflix streamen.

Wie findet ihr den Trailer zu His House? Wandert der Film auf eure Halloween-Watchlist?