Schaut euch niemals dieses Dune 2-Bild an (wenn ihr den Sci-Fi-Blockbuster noch ernst nehmen wollt)

Wenn ihr euch in Dune und Dune 2 vor den drei Harkonnen-Bösewichten gegruselt habt und es weiter tun wollt, solltet ihr dieses neu aufgetauchte Set-Bild vielleicht auslassen.

Dune: Part Two ist jetzt im Streaming * käuflich zu erwerben und hat auch seinen nahen DVD- und Blu-ray-Heimkino-Start frisch verkündet. Im Kino beeindruckt das gewaltige Sci-Fi-Sequel sein Publikum seit zwei Monaten mit einer verheerend düsteren Geschichte um den Auserwählten Paul Atreides, der sich auf dem Wüstenplaneten an den Mördern seines Hauses rächt. Die glatzköpfigen Harkonnen-Schurken bestechen dabei als unheimliche Gegner. Doch ein jüngst aufgetauchtes Bild rückt sie in ein völlig neues Licht.



Horror-Komödie statt Sci-Fi-Epos: Lachende Harkonnen am Dune 2-Set enthüllt

Der wegen seiner Körpermasse nur schwebend oder badend auftretende Baron Wladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård) brachte in Dune das Haus Atreides zu Fall und unterwarf sich den wertvollen Wüstenplaneten erneut als Tyrann. Sein Neffe Glossu Raban (Dave Bautista) trägt als mitleidloser Handlanger nicht von ungefähr den Beinamen "Biest". Dune 2 ergänzte zu den zwei glatzköpfigen Feinden auch noch den gefühl- und morallosen zweiten Harkonnen-Neffen Feyd-Rautha (Austin Butler) als psychotischen Kämpfer mit kannibalistischem Gefolge.



Unheimliche Gegner tummeln sich in Denis Villeneuves zwei Dune-Filmen also nicht zu knapp. Doch was viele Fans des düsteren Sci-Fi-Epos aktuell am meisten verstört, ist ein Set-Bild der grinsenden Harkonnen-Familie, das in den sozialen Medien die Runde macht:

In den Kommentaren nennen Menschen das Bild "Albtraum-Futter" und kommentieren das Trio kumpelhaft als "Kerle, die Kerle sind". Ob die "glückliche Familie" aber wirklich bald auch Weihnachtskarten verschickt oder ein Coneheads-Remake dreht, muss letztendlich wohl der Fantasie der Fans überlassen bleiben, die sich hier zu gleichen Teilen angezogen, abgestoßen und amüsiert zeigen.

