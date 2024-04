Schaut sie endlich! Die drittbeste Sci-Fi-Serie des Jahrtausends bekommt Staffel 5 und das war längst nicht alles

For All Mankind gilt als eine der besten Sci-Fi-Serien überhaupt und ist immer noch viel zu unbekannt. Jetzt hat Staffel 5 grünes Licht bekommen. Und ein Spin-off kommt ebenfalls.

Wer gesehen werden will, sollte sich nicht auf der dunklen Seite des Mondes niederlassen. Das gilt zumindest für das Sci-Fi-Meisterwerk For All Mankind, das immer noch viel zu wenige kennen. Der Weltraum-Wettstreit um die Eroberung von Mond und Mars wird jetzt mit einer fünften Staffel fortgesetzt. Und ein Spin-off namens Star City soll im interstellaren Kalten Krieg die Seiten wechseln.

Sci-Fi-Highlight For All Mankind bekommt Staffel 5 und Spin-off: Wie geht es weiter?

Wie TVLine berichtet, hat Apple TV+ Staffel 5 der Serie und dem Ableger grünes Licht erteilt. Wie die Seite aus der offiziellen Synopse zitiert, wird das Spin-off die sowjetische Perspektive auf den Kampf um den Weltraum beleuchten:

Dieses Mal nehmen wir die Perspektive hinter dem Eisernen Vorhang ein. Wir zeigen das Leben der Kosmonauten, Ingenieure und der Geheimagenten, die sich unter ihnen im sowjetischen Raumfahrprogramm befinden. [Wir erzählen] von den Risiken, die sie [alle] für den Fortschritt der Menschheit auf sich genommen haben.

Schaut euch hier den Trailer zu For All Mankind Staffel 1 an:

For All Mankind - S01 Trailer (Deutsch) HD

For All Mankind begleitet eine alternative Zeitlinie des Weltraum-Wettlaufs zwischen den USA und der Sowjetunion. Die Hauptserie zeigt die Geschehnisse überwiegend aus amerikanischer Perspektive.

Wann kommt For All Mankind Staffel 5 und das Spin-off Star City?

Weder Staffel 5 der Hauptserie noch der Ableger Star City haben einen Starttermin. Da Staffel 4 im November 2023 bei Apple TV+ angelaufen ist, können wir uns für neue For All Mankind-Episoden eine Veröffentlichung ab Anfang 2025 vorstellen. Wie schnell das Spin-off fertiggestellt werden kann, ist momentan schwer abzuschätzen.

Fallout: Wie gut ist Amazons größte Sci-Fi-Serie des Jahres wirklich?

Fallout ist mit acht Folgen auf einmal bei Amazon gelandet und begeistert viele Fans der Videospielvorlage. Aber wie gut ist die Sci-Fi-Serie wirklich? Kann sie neben der Gaming-Community auch alle anderen Serien-Liebhaber:innen abholen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir steigen über die Welt des geliebten Spiele-Franchise ein und erklären dann, wie die Adaption funktioniert. Wir sprechen über die Figuren, die berauschend lebendige atomare Dystopie und diverse Easter Eggs. Ist Fallout die beste Sci-Fi-Serie des Jahres?