Schlechte Nachrichten für Fans von Deadpool und Blade: Marvel zieht diese anderen Projekte vor

Nach dem Kinostart von The Fantastic Four: First Steps zieht Marvel Bilanz und blickt in die Zukunft. Nach einer längeren Pause werden offenbar Projekte priorisiert, die ohne einen starbesetzten Cast auskommen: Das hat zur Folge, dass Vorhaben wie Blade oder Deadpool 4 zunächst pausiert werden.

Wohl erstmal kein grünes Licht für Blade oder Deadpool: So geht es bei Marvel weiter

Berichten von Variety zufolge, die sich auf mehrere Quellen aus dem Marvel-Umfeld berufen, konzentriere sich das Studio in naher Zukunft auf Projekte ohne teure Promi-Besetzung. Filme wie Deadpool 4 mit Ryan Reynolds oder Blade mit Mahershala Ali seien daher erst einmal vom Tisch.

Angeblich soll der Fokus stattdessen auf neue Projekte wie das X-Men Reboot gelegt werden. Hier werde gezielt nach neuen Talenten gesucht, die die nächste Generation des Franchises verwirklichen würden. Auch Black Panther 3 von Regisseur Ryan Coogler sei im Gespräch, was intern aktuell für Aufregung sorgen würde.

Marvel-Fans müssen sich auf Pause einstellen

Im Gegensatz zum vollen Release-Kalender der letzten Jahre lässt es Marvel nun langsam angehen. Das nächste angekündigte Projekt ist der Film Spider-Man: Brand New Day, der im Juli 2026 erscheint und eine neue Spider Man-Ära einläuten soll. Darauf folgen dann die Projekte Avengers 5: Doomsday und Avengers 6: Secret Wars jeweils im Dezember 2026 und 2027. Ein weiterer Termin sei zudem im Juli 2027 für ein bisher unbekanntes Projekt reserviert.

Die angekündigten Projekte besetzen dabei A-Lister wie Tom Holland, Chris Hemsworth und Robert Downey Jr.. Allein Letzterer verdiente mit seinen bisher sieben Marvel-Filmen als Iron Man geschätzt 500-600 Millionen Dollar. Auch andere Marvel-Stars kehren für die Avengers-Fortsetzung zurück.

Nach dem Mega-Erfolg des MCUs in den vergangenen Jahrzehnten gehen die Gewinne von Superheldenfilmen kontinuierlich zurück. Verantwortlich gemacht wird unter anderem der Wegbruch des chinesischen Publikums, die neue Post-Covid Kino-Kultur sowie das Aufkommen von Streamingdiensten wie Disney+.