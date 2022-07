Schlechte Nachrichten für Sci-Fi-Fans: Dune 2 kommt später als gedacht

Seit dem Kinostart von Dune warten wir auf die bereits angekündigte Fortsetzung des Scence-Fiction-Epos mit Timothée Chalamet und Zendaya. Nun wurde Teil 2 um mehrere Wochen verschoben.

Mit Dune konnte Warner Bros. einen seiner größten Erfolge jüngerer Vergangenheit feiern. Die Neuverfilmung des Science-Fiction-Klassikers überzeugte trotz Pandemie-Bedingungen an den Kinokassen (und bei dem Streaming-Dienst HBO Max). Kurz nach dem spektakulären Start wurde die Arbeit an der Fortsetzung offiziell bestätigt.

Neuer Kinostart für Sci-Fi-Epos: Dune 2 verspätet sich um mehrere Wochen

Dune 2 kommt nächstes Jahr ins Kino. Ursprünglich sollte der Film am 20. Oktober 2023 die US-amerikanischen Leinwände erobern. Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat sich Warner dazu entschieden, den Sci-Fi-Blockbuster um mehrere Wochen nach hinten zu schieben. Der neue US-Kinostart von Dune 2 ist der 17. November 2023.

Hier könnt ihr den Trailer zu Dune schauen:

Dune - Trailer (Deutsch) HD

Es ist der erste Rückschlag, den das Projekt einstecken muss. Schlussendlich dürften die Hintergründe aber nicht sehr dramatisch sein. Die Starttermine großer Filme werden in Hollywood regelmäßig angepasst. Dennoch überrascht der neue Kinostart von Dune 2. Jetzt tritt der Film nämlich gegen einen anderen Sci-Fi-Blockbuster an.

Am 17. November 2023 startet auch The Ballad of Songbirds and Snakes. Genauso wie Dune 2 will das Prequel zur Hunger Games-Reihe aus dem Hause Lionsgate den Thanksgiving-Bonus nutzen. Es wäre durchaus möglich, dass sich einer der beiden Filme doch noch einen anderen Start sucht. Oder wir erleben nächstes Jahr ein spektakuläres Kräftemessen, wenn Paul Atreides gegen den jungen Coriolanus Snow antritt.

Was wollt ihr in Dune 2 sehen?