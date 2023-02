Schleim (!) als Fantasy-Held: Einer der skurrilsten Anime-Filme des Jahres läuft jetzt im Kino

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt: Feuerrote Bande gibt es jetzt im Kino zu sehen. Hinter dem skurrilen Titel verbirgt sich eines der beliebtesten Anime-Franchises überhaupt.

Ein 37-jähriger Geschäftsmann wird auf offener Straße niedergestochen und in einer Fantasy-Welt als Schleim wiedergeboren. Er gründet mithilfe seiner besonderen Fähigkeiten eine Nation aus Monstern: Das ist die skurrile Prämisse eines der beliebtesten japanische Anime-Franchises überhaupt. Jetzt schafft es Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt - Der Film: Feuerrote Bande auch in ausgewählte deutsche Kinos. Und führt dort eine spannende neue Figur ein.

Ein Fantasy-Reich steht in Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt vor dem Aus

Im Film müssen der Schleim Rimuru Tempest (dt. Synchronstimme: Peggy Pollow) und seine Kameraden das Land Raja von einem bösen Fluch befreien, der der Herrscherin Towa (Gabrielle Pietermann) die Lebenskraft raubt.

Crunchyroll Rimuru Tempest in Schleim-Form

Im Gefolge der Königin treffen die Helden überraschend auf den Ogerkrieger Hiiro (Marios Morenos Gavrilis), den Rimurus Gefolgsmann Benimaru (Roman Wolko) noch aus seiner Jugend kennt. Doch der lange verschollene Freund steht der Gruppe zunächst feindlich gegenüber.

Meine Wiedergeburt als Schleim ist nicht nur etwas für Anime-Fans

Das Resultat ist eine packende Fantasy-Story, die nicht nur Anime-Fans anspricht. Die Welt des Schleim-Franchise wird in Feuerrote Bande mit viel dramaturgischem Geschick und Liebe zum Detail zum Leben erweckt. Insbesondere die opulenten Kampfsequenzen können sich wirklich sehen lassen.

Crunchyroll Rimuru Tempest in Menschenform (Mitte), umgeben von seinen Gefährt:innen

Fans des Meine Wiedergeburt als Schleim-Universums wird es freuen, dass Rimurus Geschichte es nach der Light Novel, dem Manga und der Anime-Serie jetzt auch als Film ins Kino geschafft hat. Die Story von Feuerrote Bande spielt nach der zweiten Staffel der Serie. Aber keine Bange: Der Film verändert den Hauptstrang der Erzählung nicht. Er ist einfach ein bereicherndes Schlaglicht auf einen neuen Schauplatz.



