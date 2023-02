Schock: Das bessere Game of Thrones endet in wenigen Wochen, die Succession-Fans sind entsetzt

Succession ist ein Serien-Meisterwerk und gilt vielen als das bessere Game of Thrones. Doch mit Staffel 4 des HBO-Highlights soll nun überraschend Schluss sein.

Game of Thrones kann einpacken, Succession läuft dem HBO-Kollegen in Sachen perfides Intrigenspiel einfach den Rang ab. Das ist zumindest die Meinung vieler Fans. Fans, unter denen sich jetzt Bestürzung ausbreitet. Denn Staffel 4 wird der Serie ein Ende setzen.



Das bessere Game of Thrones: Succession-Macher will Serie auf Höhepunkt beenden

Das erklärte der Succession-Macher Jesse Armstrong jetzt im Interview mit dem New Yorker . Armstrong zufolge solle Succession mit Staffel 4 enden und nicht zu einer Serie werden, in die sich gelegentlich mittelmäßige Qualität einschleicht:

[Die Serie] könnte ewig weitergehen und dann gibt es eben gute und schlechte Wochen. Oder wir können einen etwas kräftigeren und vollständigeren Weg wählen und auf einem Höhepunkt enden. Das war mir immer lieber.

Succession - S04 Teaser (English) HD

Auch wenn sicherlich niemand 10 Staffeln Succession in minderer Qualität sehen will, sind die Fans über das überraschend nahe Ende doch entsetzt. Auf Twitter drücken sie insbesondere in Szenenbildern ihre Trauer aus.

Die Community sollte aber nicht völlig verzweifeln. "Vielleicht gibt es einen Teil dieser Welt, zu dem wir zurückkehren können, wenn die Nachfrage besteht?", heißt es im New Yorker-Interview auch von Armstrong.

Wann kommt Staffel 4 von Succession nach Deutschland?

Vielleicht wäre der Schmerz der Fans geringer, stünde das Ende nicht schon vor der Tür. Staffel 4 von Succession startet am 11. April 2023 bei WOW und Sky Q. Die bisherigen Staffeln gibt es dort bereits zu streamen.

