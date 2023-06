Schon jetzt besser als der letzte: Sylvester Stallone-Kracher Expendables 4 entfesselt Action-Inferno mit Jason Statham & Megan Fox im ersten Trailer

Fast zehn Jahre nach dem letzten Teil kehrt Sylvester Stallone mit dem neuen The Expendables-Film zurück. Im ersten, sehenswerten Trailer erhält er Unterstützung von Megan Fox und Jason Statham.

2023 ist ein gutes Jahr für Action-Fans im Kino. John Wick 4 und Fast & Furious 10 haben die Leinwand bereits zum Beben gebracht. Als Nächstes erwarten uns neue Teile der Transformers- und Mission: Impossible-Reihe. Zum Ausklang des Blockbuster-Sommers trifft zudem ein weiteres Abenteuer mit den Expendables ein.

Im Sommer 2014 waren die Söldner:innen rund um Sylvester Stallones Barney Ross das letzte Mal im Kino vertreten. Nun kündigt sich The Expendables 4 mit einem explosiven Trailer an, dessen Action-Einlagen jetzt schon vielversprechender aussehen als beim letzten Einsatz. Neben jeder Menge Action erwartet uns auch die Übergabe des Staffelstabs: Jason Statham wird die Reihe fortan als Hauptdarsteller übernehmen.

Erster Trailer zur Action-Fortsetzung The Expendables 4

Expendables 4 - Trailer (English) HD

Obwohl die Expendables-Filme schon immer auf einen großen Cast mit altbekannten und neuen Action-Stars gesetzt haben, war Stallone stets das Zentrum der Reihe. Mit dem vierten Teil soll sich das ändern. Schon vor einem Jahr teilte Stallone ein Abschiedsvideo mit Statham, der fortan die Expendables-Führung übernimmt.

Der Cast von The Expendables 4 im Überblick:

Wann startet The Expendables 4 im Kino?

Besonders gespannt sind wir auf das Expendables-Debüt von Megan Fox . Durch die Transformers-Reihe hat sie schon sehr früh in ihrer Karriere erste Action-Erfahrung gesammelt. Zuletzt überzeugte sie in dem knallharten FSK-18-Survival-Thriller Rogue Hunter . Mit The Expendables 4 kann sie ihrenausbauen.

Sehr lange müssen wir auf das nächste Kapitel der Action-Reihe nicht mehr warten. The Expendables startet am 21. September 2023 in den deutschen Kinos. Inszeniert wurde der Film von Scott Waugh, der für den Kriegsfilm Act of Valor und die Videospielverfilmung Need for Speed bekannt ist.

