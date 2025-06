Schräger Kult-Horror wird nach 51 Jahren als Serie neu aufgelegt – von Marvel-Regisseur Taika Waititi

Der ikonische Horrorfilm Frankenstein Junior soll eine Neuauflage bekommen. Die Regie beim Pilotprojekt übernimmt Marvel-Regisseur Taika Waititi, der kein Fremder im Horror-Genre ist.

Ein Pilotprojekt zur Neuauflage der ikonischen Horror-Komödie Frankenstein Junior wurde angekündigt. Neben Taika Waititi, der Regie führt, sind auch andere Verantwortliche aus der Serie What We Do in the Shadows sowie der Original-Macher Mel Brooks für die Produktion bestätigt.

Marvel-Regisseur Taika Waititi übernimmt Regie in der Horror-Neuauflage Young Frankenstein

Laut Deadline arbeitet die Produktionsfirma FX an einer Pilotfolge für die Neuauflage des Horror-Klassikers Frankenstein Junior. Die Komödie wurde 1974 vom Parodie-Spezialisten Mel Brooks gedreht – dieser sei als Produzent an der Neuauflage beteiligt und habe dem Vorhaben damit offiziell seinen Segen gegeben.

Das Projekt, zu dessen Inhalt und Umfang noch keine weiteren Details bestätigt wurden, trage den Titel Very Young Frankenstein. Taika Waititi, Stefani Robinson und Garrett Basch, die zuvor bereits gemeinsam an der Vampir-Komödie What We Do in the Shadows gearbeitet haben, übernehmen offenbar Regie und Drehbuch. Taika Waititi ist außerdem für seine Regie-Arbeit an Thor 3: Tag der Entscheidung und Thor 4: Love and Thunder bekannt.

Darum geht es in Mel Brooks’ Horror-Komödie Frankenstein Junior

In Mel Brooks’ Horror-Klamauk Frankenstein Junior (im Original: Young Frankenstein) spielte Gene Wilder den jungen Dr. Frederick Frankenstein, der von seinem wahnsinnigen Großvater Victor ein Schloss in Transsylvanien erbt. Hier versucht er, in die Fußstapfen seines Großvaters zu treten und wagt sich an schaurige Experimente.

Der Film, der neben Gene Wilder auch Cloris Leachman (bekannt aus Malcolm mittendrin) zeigte, wird bis heute gefeiert und schaffte es sogar in die Top 7 des Star-Regisseurs Quentin Tarantino. Der Macher erlebt derzeit eine echte Renaissance: Vor kurzem wurde offiziell auch eine Fortsetzung zu Mel Brooks’ Star Wars-Parodie Spaceballs angekündigt.

Bis weitere Details bekannt gegeben werden, müssen sich Fans wohl noch gedulden. Zunächst muss das Pilotprojekt offiziell bestätigt und gedreht werden, bevor womöglich eine ganze Serie folgt. Das Original gibt es im deutschen Raum derzeit leider nirgendwo im Stream.