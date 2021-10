Schräger The Walking Dead-Ersatz: Abgedrehtes Zombie-Schlachtfest eskaliert im brutalen Trailer

Fans von The Walking Dead und Zombie-Horror aufgepasst: In wenigen Wochen startet die abgedrehte Serie Day of the Dead. Nun gibt's den Trailer zum blutigen und spaßigen Schlachtfest.

Kaum eine Horrorserie bestimmt das Zombie-Genre derzeit so sehr wie The Walking Dead und ihre Spin-offs. Während es in der Welt von Rick Grimes, Negan und Co. sehr düster und ernst zugeht, will eine neue Zombie-Serie nun wieder den Spaß am Untoten-Gemetzel entfachen. Der Trailer zu Day Of The Dead stimmt nun auf den bevorstehenden Start ein.

The Walking Dead als Comedy? Schaut euch den Trailer zur neuen Horrorserie an:

Day of the Dead Staffel - S01 Trailer (Deutsch) HD

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu Day of the Dead sehen. Den längeren und brutaleren OV-Trailer findet ihr oben im Player.

Worum geht's in der Horror-Comedy Day of the Dead überhaupt?

Es ist ein ganz normaler Tag in der kleinen amerikanischen Stadt Mawinhaken – bis plötzlich die Toten wieder zum Leben zu erwachen beginnen und aus ihren Gräbern emporsteigen. Angetrieben von einem unstillbaren Hunger nach Menschenfleisch machen sie Jagd auf die Lebenden.

Wer gebissen wird, verwandelt sich ebenfalls in einen Zombie. Und nun müssen sich die noch lebenden Einwohner von Mawinhaken zusammentun und in den ersten 24 Stunden der Zombie-Apokalypse gemeinsam gegen die Horden der Untoten ankämpfen.



Kommt euch der Titel bekannt vor? Day of the Dead zollt einem Klassiker Tribut

Der Titel der neuen Horror-Comedy sollte jeden Zombie-Fan hellhörig werden lassen. Denn tatsächlich handelt es sich hier um eine lose Adaption von George A. Romeros Kultfilm Day of the Dead aus dem Jahr 1985, welcher in Deutschland unter dem Titel Zombie 2 - Das letzte Kapitel erschien.

© SYFY Day of the Dead

Auch wenn die Serienadaption augenscheinlich nur wenig mit der Vorlage zu tun hat (diese war eher düster und komplett in einer Bunkeranlage angesiedelt), können sich Horrorfans hoffentlich auf viele Verweise auf die Werke des Großvaters des Zombie-Genres freuen, dem auch The Walking Dead schon mehrfach Tribut zollte.

Wann erscheint die neue Serie Day of the Dead im Stream?

Die Horrorserie Day of the Dead startet in Deutschland am 27. Oktober 2021 beim Sender SYFY, den ihr u.a. via Sky empfangen könnt. Zu streamen sind die Folgen bei Sky Ticket. Die erste Stafel besteht aus 10 Folgen, die im wöchentlichen Takt veröffentlicht werden.

Mehr zu Day of the Dead und den besten Serienstarts im Oktober

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Oktober-Highlights: wir sprechen über die wichtigsten neuen Serien und Staffeln im neuen Monat. Mit dabei ist natürlich auch die herrlich abgedreht Zombie-Comedy Day of the Dead.

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 22 großen Highlights des Monats vor - von der Kultsitcom Seinfeld bis zu spannenden Tipps zur Einstimmung auf Halloween.



Welche Zombieserien abseits von The Walking Dead konnten euch bisher begeistern?