The Walking Dead liefert Horror-Show ab – und gibt den zweiten Hinweis auf Ricks Rückkehr

Neben einer nervenaufreibenden Horror-Show wartet die neuste Folge von The Walking Dead mit einem neuen Hinweis zu Ricks Rückkehr auf. Wir haben die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst.

Die 6. Folge der 11. Staffel von The Walking Dead sorgt seit gestern auf Disney+ für Aufsehen. Inszeniert wurde sie von Greg Nicotero, der für einige der schaurigsten und spektakulärsten Kapitel der Zombieserie verantwortlich aus. Dieses Mal erwartet uns ein nervenaufreibender Survival-Trip in der Tradition von Die Nacht der lebenden Toten.

Zwischen all den Horrorelementen versteckt sich ein spannendes Detail, das auf die baldige Rückkehr von Rick (Andrew Lincoln) hindeutet. Es handelt sich um einen Zettel, der den Figuren der Serien preisgibt, was bis auf wenige Ausnahmen nur wir Zuschauende wussten: Michonne (Danai Gurira) sucht den totgeglaubten Rick.

The Walking Dead: Weiterer Hinweis auf Ricks Rückkehr

Kelly (Angel Theory) befindet sich in der neusten The Walking Dead-Folge auf der Suche nach der taubstummen Connie (Lauren Ridloff) und greift damit das Ende der letzten Episode auf. Dabei stößt sie auf einen der Schreibblöcke, die Connie oft verwendet, um mit anderen Figuren in der Serie zu kommunizieren. Auf dem Block ist ein Wortwechsel dokumentiert, der zwischen Virgil (Kevin Carroll) und Connie stattgefunden hat.

Die wichtigsten Infos zur neuen The Walking Dead-Folge im Video:

Rick Grimes muss kommen und Connie erlebt eine Horror-Show | The Walking Dead Staffel 11 Folge 6

In dem Wortwechsel erklärt Virgil Connie, dass sich Michonne auf der Suche nach einer nicht genannten Person befindet. Bisher wusste davon nur Judith (Cailey Fleming), die ihrer Mutter aber versprochen hat, den nichts zu verraten. Jetzt, wo die Information auf anderem Wege die Gruppe erreicht, dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Carol (Melissa McBride), Daryl (Norman Reedus) und Co. das Puzzle zusammenfügen.

The Walking Dead: Hinweise auf Ricks Rückkehr häufen sich

Das The Walking Dead-Franchise liefert uns den zweiten Hinweis auf Ricks Rückkehr innerhalb weniger Wochen. Erst kürzlich offenbarte der Trailer zur 2. Staffel von The Walking Dead: World Beyond, dass Jadis (Pollyanna McIntosh) fortan zum Cast der Spin-off-Serie gehört. Sie ist die letzte Figur, die wir zusammen mit Rick gesehen haben.



Bisher war geplant, dass Andrew Lincoln in mindestens einem, wenn nicht sogar drei The Walking Dead-Filmen zurückkehrt. Womöglich findet diese Rückkehr nun früher statt. Das Interesse am Finale der Mutterserie dürfte auf alle Fälle deutlich steigern, wenn plötzlich wieder Rick Grimes an Start ist. Wir sind gespannt, wie sich The Walking Dead in den nächsten Wochen entwickelt.

Podcast: Wie schlägt sich The Walking Dead in Staffel 11?

The Walking Dead, die Serie, wird mit dem Finale der 11. Staffel enden. Doch The Walking Dead, das Franchise, geht weiter. Wir sprechen im Podcast über über den Beginn einer neuen Ära mit dem Fokus auf die erste Folge der 11. Staffel.

Wir sprechen über unsere Erwartungen und Wünsche für die 11. Staffel von The Walking Dead. Was wissen wir über die Handlung? Was sind unsere Theorien? Wer steht auf unserer Todesliste? Und werden wir Rick Grimes nochmal sehen?

Glaubt ihr, dass Rick in der 11. Staffel von The Walking Dead zurückkehrt?