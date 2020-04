The Walking Dead-Zwangspause: 10 Alternativen bei Netflix, Amazon und Co.

Fans von The Walking Dead warten gespannt auf das verschobene Finale von Staffel 10. Für die Wartezeit gibt einige spannende Alternativen auf Netflix, Amazon, Sky und Co.

Die 10. Staffel von The Walking Dead befindet sich derzeit in der Zwangspause. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus wurden die Arbeiten am explosiven Finale von Staffel 10 als auch an den Spin-offs Fear the Walking Dead und World Beyond abgebrochen. Glücklicherweise haben die hiesigen Streamingdienste einige Alternativen im Angebot, die euren The Walking Dead-Durst etwas stillen können.

Wenn ihr gespannt auf die nächste Folge von The Walking Dead wartet und nicht wisst, wie ihr die Wartezeit überbrücken sollt, oder schon länger nach Alternativen für die Zombie-Serie sucht, haben wir für euch ein paar Tipps herausgesucht, die ihr aktuell bei deutschen Streamingdiensten finden könnt.

Egal ob Zombie-Horror oder postapokalyptisches Ensemble-Drama: nachfolgend findet ihr ein paar spannende The Walking Dead-Alternativen.