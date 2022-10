Schrecklicher Sci-Fi-Flop mit Ryan Reynolds bekommt Fortsetzung: Hier ist der erste Trailer zu RIPD 2

R.I.P.D. bescherte Ryan Reynolds vor 9 Jahren einen schrecklichen Sci-Fi-Flopp. Zum überraschend angekündigten R.I.P.D. 2 gibt es jetzt den ersten Trailer.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu RIPD 2 an:

R.I.P.D. 2 - Trailer (English) HD

RIPD 2 erzählt die Vorgeschichte von Ryan Reynolds' Partner aus Teil 1

Im zweiten Teil wird die Story offenbar endgültig zu einem Mix aus Sci-Fi und Western. Dort wird nämlich die Vorgeschichte von Wildwest-Marshal Roy Pulsipher (Jeffrey Donovan) erzählt, den im Vorgänger noch Jeff Bridges verkörperte.

Der segnet bei einem Überfall das Zeitliche und muss schließlich tun, was sein Alter Ego in Teil 1 schon seit einem Jahrhundert tut. Als Teil der Jenseits-Polizei macht er Geister dingfest, die über den Tod hinaus nicht von ihrer irdischen Existenz lassen können.

Wann kommt RIPD 2 nach Deutschland?

Wann Hardcore-Fans des ersten Teils in den Genuss des Prequels kommen, ist allerdings noch nicht klar. In den USA wird der Film am 15. November 2022 als DVD, Blu-ray und VOD erscheinen. Einen Starttermin für Deutschland gibt es noch nicht.

