Ryan Reynolds' Streit mit T.J. Miller erklärt: Was hinter dem Deadpool-Rauswurf wirklich steckt

Hasst Ryan Reynolds seinen Deadpool-Co-Star T.J. Miller? Der Sidekick ist in Deadpool 3 nicht mehr dabei. Das hat aber nichts mit Reynolds zu tun, sondern mit einer falschen Bombendrohung, einem Missbrauchsvorwurf und etlichen weiteren Kontroversen.

Im ersten Deadpool-Trailer spielte T.J. Miller eine wichtige Rolle. Als Barkeeper Weasel machte er sich in gleich zwei Szenen über das vernarbte Aussehen seines Freundes Deadpool aka Wade Wilson lustig. ("Als hätte eine Avocado Sex mit einer älteren Avocado gehabt.") Der bekannte Comedian wurde zum Gesicht des deftigeren Humor-Ansatzes von Deadpool, der sich stark von anderen Marvel-Filmen abhob.

Auch in der Fortsetzung Deadpool 2 trat er auf. Doch Deadpool 3, der im November 2024 erscheint, verzichtet auf T.J. Miller. Was führte zu der Trennung? Aktuelle Aussagen von T.J. Miller verzerren die Realität stark.

Wir erklären in diesem Artikel:

Was laut T.J. Miller auf dem Deadpool-Set passiert ist und seine Vorwürfe gegen Ryan Reynolds

Die teilweise verstörenden Vorwürfe gegen T.J. Miller

Und warum T.J. Millers Marvel-Karriere wohl keine Zukunft hat

Gab es eine Demütigung von Ryan Reynolds auf dem Deadpool-Set?

Deadpool - Red Band Trailer (Deutsch) HD

In einem Comedy-Podcast behauptete Miller , Ryan Reynolds hasse ihn. Er würde nie wieder mit dem Star arbeiten wollen und auch nicht in Deadpool 3 zurückkehren – selbst wenn man ihn fragen würde. Er beschrieb eine unangenehme Szene am Deadpool-Set, die sich vor versammelter, peinlich berührter Crew zugetragen hätte. Reynolds habe einen weiteren Take gefordert, nur um Miller zu demütigen:

Als Charakter [also in der Deadpool-Rolle] war er [Reynolds] furchtbar gemein zu mir. Aber zu mir. Als wäre ich Weasel. Er sagte, 'Weißt du was so toll an dir ist, Weasel? Du bist nicht der Star, aber du redest gerade genug, dass es witzig ist, und dann können wir mit dem richtigen Film weitermachen'

Der strahlende Hauptdarsteller erhebt sich hier über einen Nebendarsteller. Sollte die Geschichte stimmen, wirft sie kein gutes Licht auf Reynolds, der sich über die Jahre sympathisches Image aufgebaut hat. Der Star habe sich kurz darauf bei Miller per Mail entschuldigt. Sagt Miller . Öffentlich blieb Ryan Reynolds in der Angelegenheit stumm, verzichtete etwa auf Posts in seinen Social-Kanälen.

© HBO T.J. Miller in Silicon Valley

Kein Wunder: Der PR-Profi hat hart an der Trennung zwischen der Marke Deadpool und dem Namen T.J. Miller gearbeitet. Dass Millers Äußerungen auf eine Nachricht folgen, die Deadpool 3 ganz oben auf die Liste der meisterwarten Marvel-Filme setzt, dürfte Reynolds ziemlich nerven. Vor drei Wochen kündigte er die Rückkehr von Hugh Jackman als Wolverine an – in Deadpool 3. T.J. Miller und Weasel spielen bei alledem keine Rolle mehr.

Daran ist aber nicht etwa der angebliche Set-Vorfall zwischen Hauptdarsteller Ryan Reynolds und Miller schuld. Und Miller hat sich seine Abwesenheit auch keineswegs selber ausgesucht, wie er andeutete.

Falsche Bombendrohung: Die Kontroversen und Vorwürfe rund um T.J. Miller

T.J. Miller brachte sich seit 2016 regelmäßig mit teilweise absurden Meldungen ins Gespräch. Page Six nennt seinen Niedergang eine "epische Selbstzerstörung". In der Tat ist der Abschnitt "Kontroversen und rechtliche Probleme" bei Wikipedia länger und deutlich spannender als der über Millers Filmographie. Es folgt ein Schnelldurchlauf:

Angriff auf einen Uber-Fahrer im Dezember 2016: Miller und der Fahrer hätten sich wegen Donald Trump gestritten, Miller (ein Trump-Gegner) soll körperlich übergriffig geworden sein. Die Auseinandersetzung wurde außergerichtlich beigelegt .

Vorwürfe sexuellen Missbrauchs im Dezember 2017: Miller gehört zu jenen Prominenten Hollywoods, deren Fehlverhalten während der MeToo-Welle von Betroffenen aufgedeckt wurde. Der seinerzeit vor allem aufgrund der HBO-Comedy Silicon Valley präsente Comedian soll während seiner Studienzeit seine damalige Freundin unter anderem gewürgt und geschlagen haben, wie Daily Beast berichtete . Die Vorwürfe standen schon lange vor dem Artikel im Raum. Miller bestreitet sie.

Transphobe Beleidigungen im September 2017: Die Filmkritikerin Danielle Solzman verfasste 2017 eine negative Kritik über Emoji – Der Film, in dem Miller mitspielte. Sie war mit dem Darsteller befreundet. Zwei Monate darauf veröffentlichte sie eine Mail , in der eine nicht genannte, prominente Person sie beschimpft und unter anderem Deadnaming betreibt: Die Person spricht sie mit dem Namen an, den Danielle Solzman vor ihrer Transition verwendete, eine transfeindliche Praxis. Später benannte Solzman Miller als den Verfasser der Mail. Er weist die Anschuldigungen zurück.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Falsche Bombendrohung im März 2018: Im Umkreis von New York rief Miller den Notruf und meldete eine Passagierin, die eine Bombe in ihrer Tasche habe. Im dem betreffenden Zug wurden keine Hinweise auf eine Bombe gefunden. Es stellte sich heraus, dass Miller betrunken war, einen Streit mit einer Frau angefangen hatte und des Zuges verwiesen wurde. Miller wurde festgenommen und gegen 100.000 Dollar Kaution freigelassen. Ihm drohten bis 5 Jahre Haft . 2021 wurde die Klage fallengelassen. Miller hatte sich einige Jahre zuvor einer Gehirnoperation unterzogen, was seine Schuldfähigkeit in Frage stellte . Er trug lediglich die Kosten des Einsatzes und verpflichtete sich zu medizinischen Maßnahmen, um einen weiteren Vorfall dieser Art zu verhindern.

Keine Marvel-Zukunft: T.J. Millers zerstörte Karriere

Generell neige Miller an Film- und Seriensets zu unprofessionellem Verhalten , wie etwa die ehemalige Silicon Valley-Darstellerin Alice Wetterlund angab. Nicht alle Kolleg:innen und Crewmitglieder äußern sich negativ über Miller, er wird jedoch immer wieder als schwieriger Charakter beschrieben .

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Spätestens der Zugvorfall im Jahr 2018 machte Miller untragbar für größere Hollywood-Produktionen. Seine Karriere entgleiste in einer blühenden Phase. In zwei Drachenzähmen leicht gemacht-Teilen hatte er die Figur des Tuffnut Thorston gesprochen. Auch im dritten Teil sollte er mitspielen, hatte die Zeilen für den Animationsblockbuster sogar schon aufgenommen. Das Studio ließ die Rolle aber von einem Ersatzdarsteller neu einsprechen. In der letzten Staffel von Silicon Valley, der Serie, die ihn berühmt gemacht hatte, tritt er nicht auf.

Selbst seine Entfernung aus Deadpool 2 war im Gespräch , dieser extreme Schritt aber eineinhalb Monate vor Kinostart zu kurzfristig. Dafür stand das Urteil über Millers Zukunft im Deadpool-Verse fest. Ryan Reynolds sprach es höchstpersönlich noch vor dem Start von Deadpool 2 . Miller werde weder in Deadpool-Sequels noch in möglichen X-Force-Spin-offs auftreten.

Also: Hasst Ryan Reynolds T.J. Miller wirklich? Und wenn ja, was sind seine Gründe? Auswahl genug gäbe es. Die Antwort: Es ist egal. Der Name T.J. Miller war und ist verbrannt. Seit 2019 hat er keine Rolle in einem Film oder einer Serie übernommen. Der Weg zurück in die Filmindustrie und damit ins Deadpool-Verse scheint verschlossen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.