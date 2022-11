Schwerer Vorwurf gegen 1899: Netflix-Serie soll bei Comic geklaut haben, doch ist da was dran?

Eine Comic-Autorin sorgt mit einem Plagiatsvorwurf gegen die Netflix-Serie 1899 für Aufsehen. Doch ist ihr Vorwurf gerechtfertigt?

Ist 1899 ein Plagiat des brasilianischen Comics Black Silence? Dieser Vorwurf geht seit dem Wochenende im Internet herum. In mehreren Twitter-Threads wurden Parallelen zwischen der neuen Mystery-Serie des Dark-Teams und dem 2016 erschienenen Science-Fiction-Comic entdeckt. Doch haben diese Vorwürfe Hand und Fuß?

In diesem Artikel erklären wir:

Was spricht für den Vorwurf?

Was spricht dagegen?

Wie reagiert das Team von 1899?

Aber Achtung: Der folgende Artikel enthält massive Spoiler für das Finale von 1899 Staffel 1.

Was spricht dafür: Das soll 1899 bei Black Silence geklaut haben

Am Samstag hat die brasilianische Autorin Mary Cagnin bei Twitter den Vorwurf erhoben, dass 1899 auf ihrem Comic Black Silence basiert, ohne dass sie dafür einen Credit bekommen habe:

Ich bin schockiert. Der Tag, an dem ich entdeckte, dass die Serie 1899 einfach identisch ist mit meinem Comic Black Silence, der 2016 veröffentlicht wurde.

Im folgenden Thread postete die Autorin visuelle und Story-Parallelen zwischen ihrem Comic und der Serie:

die schwarze Pyramide

die multinationale Crew

unerklärliche Vorfälle

Todesfälle auf dem Schiff

Dreieck-Symbole in den Augen

seltsame Codes

Außerdem erklärte Cagnin, dass sie 2017 bei einer populären Comic-Convention in Göteburg war, um ihr Comic vorzustellen. Es sei also nicht so, dass niemand (in Europa) von ihrem Werk wissen könne.

Cagnins Thread wurde tausendfach geteilt. In weiteren Threads wurden die Parallelen in der visuellen Gestaltung und der Handlung näher beleuchtet. Zur Beweisführung gehören:

Die intelligente Ärztin Maura und der traumatisierte Eyk sollen den Figuren Neesrin und Lucas im Comic ähneln. Genau wie der Kapitän soll Lucas seine Frau verloren haben.

Das zweite Kapitel des Comics heißt Adda, eine wichtige Figur in der Serie heißt Ada.

Im Finale von 1899 wird ein Raumschiff enthüllt, das Comic spielt auf einem Raumschiff.

Neben der wiederkehrenden Pyramiden-Symbolik sollen auch andere Szenen der Serie dem Comic ähneln, etwa diese hier:

Was spricht dagegen: Die Story von 1899 und Black Silence im Vergleich

Die erste Staffel von 1899 spielt größtenteils auf einem Migrantenschiff, das auf dem Atlantik ein anderes, vermisstes Schiff antrifft. Daraufhin kommt es zu einer Art tödlichen Epidemie an Bord, während man sich die ganze Zeit fragt, was davon echt und was Illusion. Am Ende von 1899 gibt es einen großen Twist: Das Geschehen auf dem Meer war nur eine Simulation. In Wirklichkeit spielt 1899 auf einer Art Raumschiff im Weltraum.

Das Comic Black Silence handelt von einem Raumschiff, das sich auf den Weg zu einem fremden Planeten macht, um den Fortbestand der Menschheit zu sichern. Dort findet die Besatzung eine geheimnisvolle schwarze Pyramide. Daraufhin werden die Mitglieder von Visionen geplagt und bringen sich gegenseitig um.

© Netflix 1899

Die Storys von Comic und Serie sind alles andere als deckungsgleich. Weder das Transatlantik-Schiff noch die Idee der Simulationen sind Teil der Handlung von Black Silence. Einige der Elemente, etwa die multinationale Crew, mysteriöse Tode oder vergangene Traumata, finden sich in zahlreichen Science-Fiction-Filmen, darunter Sunshine, Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, Event Horizon - Am Rande des Universums u.ä.

Auffällig sind trotzdem die visuellen Parallelen, insbesondere die Pyramiden-Symbolik, die in Serie wie Comic eine wichtige Rolle spielt. Auch hier gibt es aber andere Beispiele aus dem Sci-Fi-Genre, die damit arbeiten, etwa The Void (2016) oder das Videospiel Destiny 2 (2017). Der eindeutige Diebstahl einer originären Idee aus dem Comic ist deshalb schwer zu beweisen.

So reagiert 1899-Co-Schöpferin Jantje Friese

Bei Instagram hat sich Jantje Friese, die Co-Schöpferin von Dark und 1899 zu Wort gemeldet und den Plagiatsvorwurf abgestritten:

[...] Eine brasilianische Künstlerin hat behauptet, dass wir ihre Graphic Novel gestohlen haben. Um eines klar zu stellen: Das haben wir nicht. Bis gestern wussten wir nicht einmal von der Existenz der Graphic Novel. Über zwei Jahre lang haben wir Blut, Schweiß und Tränen in die Schöpfung von 1899 gesteckt. Das ist eine originäre Idee und sie basiert nicht auf irgendeinem Quellenmaterial.

Trotzdem wurden wir mit Nachrichten bombardiert – einige davon hässlich und verletzend. Jemand malt den Teufel an die Wand und alle machen mit und prüfen nicht einmal, ob die Vorwürfe stichhaltig sind. Natürlich, falls das eine Strategie ist, um mehr Graphic Novels zu verkaufen, dann: Gratulation.

Ihr Kollege und Co-Schöpfer Baran bo Odar hat bei Instagram zudem geschrieben, dass sie Kontakt mit Mary Cagnin aufnehmen wollen und hoffen, dass diese ihre Vorwürfe zurücknehmen wird.

Wer sich selber ein Bild machen will, kann das Comic in der englischen Übersetzung bei Issue lesen und 1899 bei Netflix streamen.

