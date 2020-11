Sci-Fi-Action-Serie vom Feinsten neu bei Amazon Prime: Wie Blade Runner & Prometheus zusammen

Mit der Amazon-Serie The Blackout gibt es neue Ware für Science-Fiction-Fans. Düstere Zukunftsmusik mit philosophischem Einschlag erinnert an Blade Runner und Prometheus.

Russischer Science Fiction hat eine lange, große Tradition, ist aber in letzter Zeit auf der Leinwand etwas in Vergessenheit geraten. Die neue Amazon-Serie The Blackout ändert das. Sie erweist sich nämlich als actionreicher Beitrag zum Genre und ist für jeden Science-Fiction-Fan einen Blick wert.

Zunächst eine Entwirrung: The Blackout ist ein Film und eine Serie

The Blackout begann als Film, der am 22. November 2019 in Russland in die Kinos kam, in Deutschland startete er im Dezember 2019. Der Film war ursprünglich als Serie geplant. Die Auswertung erfolgte aber anderes herum: erst der Film und dann die Serie. Die TV-Serie mit dem gleichen Titel ist seit Ende November 2020 auf Amazon Prime zu sehen.

Die TV-Serie unterscheidet sich vom Film dadurch, dass sie die Hintergrundgeschichten der Charaktere und ihrer Umgebung genauer schildert. Damit soll das Publikum noch tiefer in die düstere Endzeitstimmung hineingezogen werden. Ob das funktioniert, müsst ihr entscheiden!

Was passiert in der Science-Fiction-Serie The Blackout?

Willkommen in der Zukunft: Die Menschheit steht am Rande der Auslöschung. Urplötzlich gehen weltweit alle Lichter aus. Millionen Menschen sterben in einem Blackout. Zwischen den Städten besteht kaum noch Kontakt. Nur in einem ringförmigen Bereich rund um Moskau gibt es noch Leben. Außerhalb dieses Rings findet das Militär nur den Tod.

Der deutsche Trailer zu The Blackout: Seht ihr Anleihen zu Blade Runner und Prometheus?

The Blackout - Trailer (Deutsch) HD

Zu entdecken gibt es Leichen, wohin das Auge blickt. Die sind aber auch schnell verschwunden. Wohin, weiß niemand. Wer oder was die Ursache für die Zerstörung ist, ist ebenfalls unbekannt. Vom letzten militärischen Außenposten starten Soldaten, um herauszufinden, was geschehen ist.



The Blackout bei Amazon Prime: Wie Blade Runner und Prometheus zusammen

In sechs Episoden erzählt The Blackout die Geschichte. Dabei fallen die Verweise auf Science-Fiction-Klassiker besonders auf. Mich hat die Serie an zwei Filme erinnert - als hätte Altmeister Ridley Scott daneben gestanden. Wer sich die Spannung erhalten will, sollte jetzt nicht weiterlesen: Spoiler-Gefahr!

Das Äußere von Blade Runner, das Philosophische von Prometheus

Die Vision der Zukunft in The Blackout erinnert stark an den Science-Fiction-Klassiker Blade Runner: Zu sehen gibt es Drohnen, die das Essen in den Hochhäusern vorbeibringen und übergroße Werbe-Displays schmücken die Fassaden. Daneben steht die düstere Zukunft in den kleineren Gassen: Fanatiker halten Reden, die unteren Zehntausend führen ein weniger luxuriöses Leben.

© Splendid The Blackout - Filmposter

Während das Äußere in den Städten an Blade Runner erinnert, orientiert sich der philosophische Anspruch der Serie an Prometheus - Dunkle Zeichen. Hier wie dort geht es um einen Schöpfer, der die Menschheit sich entwickeln ließ, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Die Auflösung unterscheidet sich aber interessanterweise sehr voneinander.



Mehr für Fans: Gute Sci-Fi-Serien bei Amazon Prime

The Blackout ist daneben sehr actionreich, bietet einige gut choreografierte Kampfszenen sowie viel militärische Kampftechnik. Wer möchte, kann auch hier einige Science-Fiction der letzten Zeit als Vorlagen herausfiltern. Trotz aller Verweise ist The Blackout aber etwas Eigenständiges gelungen, was mich zu einem Binge-Marathon und dieser Empfehlung für euch verleitet hat.

