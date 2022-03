Sci-Fi-Blockbuster bei Netflix: 8 Filme, die besser sind als The Adam Project mit Ryan Reynolds

The Adam Project macht kein Geheimnis aus seinen Vorbildern. Leider kann der Netflix-Blockbuster mit Ryan Reynolds an keines dieser heranreichen. Wir haben eine Liste mit besseren Sci-Fi-Filmen erstellt.

Mit The Adam Project feierte am Freitag einer der größten Netflix-Filme des Jahres seine Premiere. Der Science-Fiction-Blockbuster mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle ist ein actionreiches Zeitreise-Abenteuer und erinnert an ähnlich gelagerte Filme aus den 1980er Jahren. Das Problem ist nur: Regisseur Shawn Levy gelingt es selten, den Vorbildern aus der Filmgeschichte das Wasser zu reichen.

Aus diesem Grund haben wir uns auf Spurensuche begeben und einige der Filme herausgesucht, auf die The Adam Project unmittelbar Bezug nimmt. Ihr findet im Artikel zudem weitere Filme, die sich in eine ähnliche Richtung wie der Netflix-Film bewegen, einzelne Dinge jedoch entscheidend besser machen.

Besser als The Adam Project auf Netflix: E.T. - Der Außerirdische

E.T. The Extra-Terrestrial - Trailer (English)

Wenn sich der junge Adam (Walker Scobell) und der alte Adam (Ryan Reynolds) zum ersten Mal begegnen, können sie sich kaum ausstehen. Nach und nach entsteht zwischen den beiden dennoch eine Freundschaft, die dem jungen Adam mehr Halt in seinem Leben gibt. Ryan Reynolds mag kein Alien sein, dennoch erinnern die emotionalen Aspekte von The Adam Project sehr oft an Steven Spielbergs E.T. - Der Außerirdische.

Im Stream: E.T. - Der Außerirdische bei Amazon Prime Video *

Besser als The Adam Project auf Netflix: Super 8

Super 8 - Trailer (Deutsch)

Im Stream: Super 8 bei Amazon Prime Video *

Besser als The Adam Project auf Netflix: Zurück in die Zukunft

Zurück in die Zukunft - Trailer (Deutsch) HD

Super 8 sein. Lange vor Stranger Things und Co. schuf Regisseur J.J. Abrams einean das Kino seiner Kindheit. Die Coming-of-Age-Geschichte erzählt von einer Gruppe Freund:innen, die zwischen dem US-amerikanischen Kleinstadtidyll und den Regeln der Erwachsenen mit etwas Übernatürlichem konfrontiert werden.

In den ersten Kritiken zu The Adam Project war vom Zurück in die Zukunft der Marvel-Ära zu lesen und dieser Vergleich trifft es ziemlich gut: Robert Zemeckis großartige Sci-Fi-Trilogie steht dem Ryan Reynolds-Abenteuer zu jeder Sekunde Pate und wird sogar direkt im Dialog angesprochen. An den natürlichen Charme der Zurück in die Zukunft-Filme reicht die kalkulierte Netflix-Produktion allerdings nicht heran.

Im Stream: Die Zurück in die Zukunft-Trilogie gibt es bei Netflix im Abo

Besser als The Adam Project auf Netflix: Der Flug des Navigators

Flight of the Navigator - Trailer (English) HD

The Adam Project wartet ebenfalls mit einigen Parallelen zu Der Flug des Navigators aus dem Jahr 1986 auf. Darin lernen wir den 12-jährigen David kennen, der im Wald eine ungewöhnliche Begegnung macht und ohnmächtig wird. Als er wieder zu sich kommt, sind acht Jahre vergangen. Die NASA glaubt, dass der sonderbare Vorfall etwas mit einem notgelandeten UFO zu tun hat und geht der Sache auf die Spur.

Im Stream: Der Flug des Navigators bei Amazon Prime Video *

Besser als The Adam Project auf Netflix: 30 über Nacht

30 über Nacht - Trailer (Deutsch)

Kein Science-Fiction-Film, aber thematisch auf mehreren Ebenen passend: In der RomCom 30 über Nacht wacht die 13-jährige Jenna plötzlich in ihrem 30-jährigen Körper auf und muss fortan als Kind durch das Leben einer Erwachsenen balancieren. Bonuspunkte gibt es für das Casting: Jennifer Garner spielt hier die Hauptrolle. In The Adam Project nimmt sie derweil den Part von Adams Mutter ein. Es gibt zudem eine Reunion mit Mark Ruffalo, Jennifer Garners Filmpartner in 30 über Nacht.

Im Stream: 30 über Nacht könnt ihr bei Netflix im Abo streamen

Besser als The Adam Project auf Netflix: Explorers

Explorers - Trailer (English)

In Explorers - Ein phantastisches Abenteuer schickt Gremlins-Regisseur Joe Dante drei Teenager auf eine aufregende Odyssee in ihrem selbst gebauten Raumschiff. Die Thunder Road setzt sich im Endeffekt nur aus Schrottteilen zusammen. Doch hierin besteht die Magie des Films: Selbst aus den alltäglichsten Gegenständen kann ein Wunder entstehen. Auch The Adam Project verbindet das Alltägliche mit dem Fantastischen.

Im Stream: Explorers bei Amazon Prime Video *

Besser als The Adam Project auf Netflix: Midnight Special

Midnight Special - Trailer (Deutsch) HD

In den vergangenen Jahren haben wir viele Filme und Serien gesehen, die versucht haben, den Geist von Science-Fiction-Filmen aus den 1980er Jahren einzufangen. Oft handelt es sich dabei nur um oberflächliche Nachbildungen vertrauter Motive. Eine der wenigen Ausnahmen ist die 2016 erschienene Vater-Sohn-Geschichte Midnight Special von Jeff Nicholas, die das Vertraute mit neuen Ideen weiterdenkt.

Im Stream: Midnight Special bei Amazon Prime Video *

Besser als The Adam Project auf Netflix: Die Rückkehr der Jedi-Ritter

Die Rückkehr der Jedi Ritter - Original Trailer (Deutsch) HD

In The Adam Project versteckt sich eine große Actionszene, die sich vor Die Rückkehr der Jedi-Ritter verbeugt. Es handelt sich um eine Verfolgungsjagd durch den Wald. Sie wurde von der Speeder-Action auf Endor inspiriert. Eine weitere offenkundige Star Wars-Referenz ist Ryan Reynolds' Waffe, die vom jungen Adam mehrmals als Lichtschwert bezeichnet und von Shawn Levy ähnlich in Szene gesetzt wird.

Im Stream: Die Rückkehr der Jedi-Ritter bei Disney+ * im Abo

Nach The Adam Project: Die größten Netflix-Filme 2022

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr einige Highlight auf uns. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber geben wir euch einen Überblick.

Vom Fantasy-Blockbuster über einen Science-Fiction-Kracher bis hin zu nächsten Martin Scorsese-Epos: 2022 kommen viele große Filme mit Stars wie Ryan Reynolds, Ana de Armas und Tom Hanks bei Netflix, Disney+ und Co. auf uns zu.

